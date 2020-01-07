جريمة مرعبة في الإمارات .. وضع جدّته في سيارة وأحرقها لمنعها من تحويله إلى أنثى بالسّحر!!

أقدم شاب في الإمارات على إشعال النار في جدته بقصد قتلها بسبب كثرة مشاكلها معه، وتهديدها الدائم له بمعاقبته بالسحر لتحويله من رجل إلى امرأة.



واعترف المتهم بأنه كان يحاول الانتقام من جدته، ما دفعه للقيام بوضع عدد من أسطوانات الغاز، مختلفة الأحجام داخل سيارته، وأقنع جدته بالذهاب معه لشراء هدية لها.



وتوجه الجاني بجدته إلى منزله القديم في الوثبة، ووضع في المركبة ولاعة بخور، وغادر المركبة قبل اشتعالها بدقائق.



لكن المتهم عاد سريعا بعد الاشتعال، نتيجة ارتفاع صوت جهاز إنذار السيارة، إذ خاف من حضور الجيران، فقام بإخراج جدته من السيارة. وقال تقرير الطب الشرعي، إن الجدة عانت من حروق من الدرجة الثانية والثالثة في وجهها وأذنيها ورأسها وعنقها وظهرها وأصابعها.



وكانت الحروق تغطي 25 في المائة من جسدها.



وخفضت محكمة استئناف أبوظبي، مدة الحكم الذي صدر بحق المتهم، من السجن 5 سنوات إلى 3 سنوات، وإلزامه بدفع 50 ألف درهم (13600 دولار) للمجني عليها، فضلا عن دفع رسوم القضية.