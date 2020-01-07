نجاح المساعيد
نجاح المساعيد
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بعد مقطع الرقص المسرب.. “شاهد” الأردنية نجاح المساعيد تشعل مواقع التواصل بفيديو مثير مع زوجها الضابط

كتب وطن
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عادت الشاعرة الأردنية المعروفة نجاح المساعيد، لإثارة الجدل على مجددا بنشرها تغازل فيه زوجها الضابط .

ونشرت “المساعيد” فيديو هنأت من خلاله زوجها بمناسبة عيد ميلاده الذي صادف الـ 5 من شهر يناير وقالت: “اليوم عيد ميلاد زوجي وحبيبي عامر، اللي أقوله كل عام وهو بألف خير”، وأضافت موجهة سؤالها إلى زوجها: “وش تتمنى في عيد ميلادك”.

ليظهر بعدها السردي في الفيديو وهو يجيب على سؤالها قائلًا: “أنا أتمنى من كل قلبي، إنه ربنا يديمك تاج فوق راسي، ويحفظلي إياكي ويحفظلي عيالك اللي هما بالأصل عيالي جاسر وسلوان”.

واستطرد: “وأنا بصراحة عيد ميلادي مهو بـ 5 /1، عيد ميلادي يوم اللي عرفتك، يوم اللي صرتي حلالي يا حلالي”.

يُشار إلى أن الشاعرة الإماراتية الأردنية بدأت تتصدر الأخبار وتحولت إلى حديث الساعة منذ إعلانها ارتباطها بالضابط الأردني عامر السردي، والذي يصغرها بما يقارب الـ 10 سنوات.

وفي أكتوبر الماضي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بموجة جدل واسعة عقب تداول فيديو مُسرب، للشاعرة الأردنية المعروفة نجاح المساعيد، وهي ترقص مع خطيبها الضابط الأردني، الذي ظهر هو الآخر وهو يقوم بحملها واحتضانها.

وعلقت “المساعيد” على تداول فيديو رقصها مع عريسها خلال الاحتفال بخطوبتهما وعقد قرانهما، وذلك بعد تسريب اللقطات عبر منصات السوشيال ميديا.

وأعادت نجاح المساعيد نشر مقطع الفيديو المتداول، وعلقت عليه بقولها: “رغم زعلي من تسريب الفيديوهات وانتهاك خصوصية حفلة خطوبتي ولكني سعيدة بمباركتكم لي. شكرًا لكم من كل قلبي”.

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