أمينة فاخت
أمينة فاخت
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“شاهد” فنانة تونسية تتعثر وتسقط أرضا خلال حفل لها في قطر وتثير سخرية تركي آل الشيخ فقط!

كتب وطن
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تعثرت الفنانة التونسية وسقطت على المسرح خلال إحيائها حفل رأس السنة في سوق واقف في .

وتعثرت الفنانة بجهاز الصوت وهي تحيي جمهورها وترقص ووقعت أرضا أثناء الحفل، قبل أن يساعدها قائد الفرقة الموسيقية في الوقوف.

وأثارت الموقف المحرج الذي تعرضه له الفنانة التونسية، في قطر، سخرية رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، الذي نشر الفيديو معلقاً عليه (ما عرفنا الفنانه … بس على العموم الحمدالله على سلامه).

واللافت في الحادثة، أن الفنانة التونسية، بعد تعثرها وقفت بمساعدة رئيس الفرقة الموسيقية وحيت الجمهور وأكملت غنائها.

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