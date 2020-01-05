“شاهد” فنانة تونسية تتعثر وتسقط أرضا خلال حفل لها في قطر وتثير سخرية تركي آل الشيخ فقط!

تعثرت الفنانة التونسية أمينة فاخت وسقطت على المسرح خلال إحيائها حفل رأس السنة في سوق واقف في قطر.

وتعثرت الفنانة بجهاز الصوت وهي تحيي جمهورها وترقص ووقعت أرضا أثناء الحفل، قبل أن يساعدها قائد الفرقة الموسيقية في الوقوف.

سقوط المطربة أمينة فاخت علي مسرح سوق واجف في قطر #مسكينة pic.twitter.com/1wR1c9tGSV — Jiji Lo🇰🇼 (@JijiLo7) January 4, 2020

وأثارت الموقف المحرج الذي تعرضه له الفنانة التونسية، في قطر، سخرية رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، الذي نشر الفيديو معلقاً عليه (ما عرفنا الفنانه … بس على العموم الحمدالله على سلامه).

ما عرفنا الفنانه … بس على العموم الحمدالله على سلامه👎🏻😂 pic.twitter.com/eBS1uUhYsD — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 4, 2020

واللافت في الحادثة، أن الفنانة التونسية، بعد تعثرها وقفت بمساعدة رئيس الفرقة الموسيقية وحيت الجمهور وأكملت غنائها.