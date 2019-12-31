فوز العتيبي تقبل زوجها
فوز العتيبي تقبل زوجها
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شاهد| فعلوها أمام الناس .. السعودية فوز العتيبي تبدأ العام الجديد بفيديو “ساخن” مع زوجها في حديقة عامّة!

كتب وطن
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نشرت الناشطة النسوية فوز العتيبي مقطع فيديو “ساخن” لاحتفالها وزوجها بالسنة الجديدة 2020، ما أثار ردود فعلٍ غاضبة بين متابعيها.

وظهرت فوز العتيبي مرتديةً فستاناً أسوداً قصيراً، وهي تقبّل زوجها بطريقةً حميمة في حديقةٍ عامة خلال احتفالات .

وكتبت فوز العتيبي على الفيديو: “سنة سعيدة على الجميع والله يكتب لنا فيها السعادة الدائمة “.

واعتبر مغرّدون أن فوز العتيبي تعمّدت تصوير هذا الفيديو “الساخن” لها ولزوجها، لإثارة الجدل.

ورآى آخرون ان من حقّها أن تكون امرأة قوية وحرة وتعيشين حياتها بالطريقة اتلي تناسبها، لكن بعيداً عن المجاهرة بالمعصية .

وذكر بعضهم أنّ هناك فرقاً بين الحرية والخصوصية، ووصفوا ما تقوم به بأنه “عيب”.

وسبق لفوز العتيبي أن نشرت فيديو لها وزوجها على السرير أثار ضجةً واسعةً، ووصفه نشطاء بـ”الجرئ والمخل”.

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