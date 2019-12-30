كويتية تفضح زوجها وتقوده الى السّجن .. ضبطته يخونها مع الخادمة مستغلاً غيابها عن المنزل!

تقدمت مواطنة كويتية بشكوى لدى الأمن الكويتي تتهم فيها زوجها بخاينتها مع الخادمة مستغلاً غيابها عن المنزل.

وقال الزوجة في شكواها إن زوجها أجبر الخادمة التي تعمل لديهم على مواقعته رغم استبسالها في مقاومته.

وبحسب صحيفة محلية، فإنّ المواطنة توجهت برفقة خادمتها إلى أحد المخافر لتسجيل قضية بحق زوجها.

وأفادت في بلاغها أنها لدى عودتها إلى المنزل هرعت إليها الخادمة باكية، وروت لها ما فعله زوجها في فترة غيابها، والذي كان يشتبه أنه في حالة غير طبيعية، فتشاجرت معه.

وقال مصدر أمني إن لصحيفة “الراي” إنّ الممثل القانوني لسفارة بلد العاملة حضر إلى المخفر وشهد تسجيل القضية التي أحيلت إلى جهة التحقيق.

وقام رجال المباحث بضبط المتهم وحجزه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.