في ذكرى إعدامه الـ13.. ماذا قال صدام حسين في رسالة بعثها لابنته من سجنه عن الشيعة والأردنيين؟

نشرت رغد الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين عبر حسابها الرسميّ في “تويتر، جانباً من رسالةٍ بعثها والدها خلال فترة أسره، تزامناً مع الذكرى الـ13 لإعدامه التي تصادف اليوم الإثنين.

واقتبست “رغد” من رسالة والدها قوله: “يسرني أن أسمع أخباراً جيدة عن شعبنا .. كما يسرني أن أسمع أخباراً جيدة عن اخوتنا العرب الشيعة، رغم أننا لا نؤمن بهذا التصنيف الطائفي للشعب، ولكن الإحتلال أفرز هذا التصنيف”.

وقال صدام: “إننا نحب كل شعبنا بقوميته ومذهبه [ولازم يعرفون ذلك] .. الإيمان بالعروبة والدين والإنسانية تعمّقت في نفسي” .

ووجّه الرئيس الراحل التحية للشعب الأردني قائلاً: “سلامي الى الشعب الأردني الأصيل، آلافاً وملايين”.

وتصادف اليوم الاثنين، الذكرى الـ13 لإعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، والذي نفذ فجر يوم عيد الأضحى الموافق 30 كانون الأول/ديسمبر 2006.

وصور مشهد الإعدام في فيديو عبر جهاز هاتف محمول لمدة 2:38 دقيقة، قامت بعرضه بعض القنوات الفضائية العربية والأجنبية، ويصور آخر اللحظات الأخيرة قبل اعدام الراحل صدام حسين.