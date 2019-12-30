مهنا الحبيل
مهنا الحبيل
الهدهد

تفاعل واسع مع تغريدة لمحلل سعودي عن سلطنة عمان في ظل الوضع الحالي .. ماذا قال؟

كتب وطن
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نشرالمحلل السياسي السعودي ومدير مركز دراسات الشرق بإسطنبول، تغريدة لافتة عن سلطنة عمان لاقت تفاعلاً واسعاً.

وقال الحبيل في تغريدته إن “سلطنة عمان هي الحاضن الأممي الأكبر في تاريخ العربي كعمق عروبة وارث الرسالة الإسلامية ونحت التاريخ الكبير لعرب الساحل وعلاقاتهم الآسيوية والأفريقية”.

واعتبر “الحبيل” أن استقرار السلطنة “السياسي والإجتماعي هو من إستقرار كل ركن في الخليج العربي وفي المشرق العربي والشرق المسلم”.

وختم تغريدته بالقول: “ندعو لها بكل خير وتقدم”.

وحظيت تغريدة “الحبيل” بتفاعلٍ واسعٍ من المغرّدين.

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