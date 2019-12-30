تفاعل واسع مع تغريدة لمحلل سعودي عن سلطنة عمان في ظل الوضع الحالي .. ماذا قال؟

نشرالمحلل السياسي السعودي ومدير مركز دراسات الشرق بإسطنبول، مهنا الحبيل تغريدة لافتة عن سلطنة عمان لاقت تفاعلاً واسعاً.

وقال الحبيل في تغريدته إن “سلطنة عمان هي الحاضن الأممي الأكبر في تاريخ الخليج العربي كعمق عروبة وارث الرسالة الإسلامية ونحت التاريخ الكبير لعرب الساحل وعلاقاتهم الآسيوية والأفريقية”.

واعتبر “الحبيل” أن استقرار السلطنة “السياسي والإجتماعي هو من إستقرار كل ركن في الخليج العربي وفي المشرق العربي والشرق المسلم”.

وختم تغريدته بالقول: “ندعو لها بكل خير وتقدم”.

سلطنة #عمان هي الحاضن الأممي الأكبر في تاريخ الخليج العربي كعمق عروبة وارث الرسالة الإسلامية ونحت التاريخ الكبير لعرب الساحل وعلاقاتهم الآسيوية والأفريقية.

واستقرارها السياسي والإجتماعي هو من إستقرار كل ركن في الخليج العربي وفي المشرق العربي والشرق المسلم.

ندعو لها بكل خير وتقدم — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) December 30, 2019

وحظيت تغريدة “الحبيل” بتفاعلٍ واسعٍ من المغرّدين.

كلمة للتاريخ بلا تدليس ولا زيادة .. من شخص مُتمكن — Naji Al-Shammakhi ©️🇴🇲 (@naji_s_s) December 30, 2019

أمبراطوريه ويشهد لها التاريخ فهي مصدر إرث إسلامي وتاريخي وسياسي ومصدر حكمه وسلام لكل الشعوب

وشكرا على تمنياتك الطيبه — صمت الوجود (@Gl34kDdhGwaEZ9e) December 30, 2019

تستمد عمان قوتها من تماسك مجتمعها و عزيمة إنسانها و خلاصه ، مستندةً على رصيدها التاريخي من التجارب — ابو محمد (@Omani_voice) December 30, 2019

السياسة العمانية ومسك العصا من المنتصف في موقع اهم ممر بحري في العالم — 11.32pm|اصيل (@alharthi7000) December 30, 2019