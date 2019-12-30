رغم السجن وما “حلبه” منه ابن سلمان.. الوليد بن طلال يعود لصدارة “قائمة المليارديرات” بثروة فاحشة هذه تفاصيلها

عاد الأمير السعودي الوليد بن طلال لتصدر قائمة المليارديرات بالشرق الأوسط، رغم سجنه بالريتز والحجز على كثير من أمواله وممتلكاته بأمر ابن سلمان في حملة مزعومة ضد الفساد.

ووفقا لمؤشر وكالة “بلومبرغ” الأمريكية للمليارديرات، أضاف المليارديرات في الشرق الأوسط، ما يقرب من 3 مليارات دولار إلى صافي ثروتهم الإجمالية في عام 2019،

الوليد بن طلال

وتصدر الأمير الوليد بن طلال، قائمة “بلومبرغ” للمليارديرات في الشرق الأوسط خلال 2019، وهو مستثمر يملك حصصا في شركات عالمية، مثل تطبيق “ليفت” لخدمات النقل الخاص، وتطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”، وذلك بثروة بلغت 14.7 مليار دولار.

والوليد بن طلال هو مؤسس شركة “المملكة” القابضة، وهي مجموعة لها استثمارات في سلاسل الفنادق والعقارات والأسهم.

محمد العمودي

ومن السعودية أيضا، جاء في المركز الثاني بقائمة “أغنى المليارديرات العرب” في 2019، الملياردير محمد العمودي، بثروة تصل قيمتها إلى 8.66 مليار دولار.

ويدير “العمودي” مجموعة من الشركات التي تتراوح من البناء إلى الطاقة، من خلال شركتيه “كورال بتروليوم هولدنغز” وشركة “محمد الدولية لتطوير البحوث”.

محمد الجابر

واحتل المركز الثالث في القائمة، السعودي محمد الجابر، بثروة بلغت قيمتها 7.19 مليار دولار، وهو يمتلك سلسلة من الفنادق الفاخرة في أوروبا ومصر، كما أنه مؤسس أكبر معهد أبحاث في الشرق الأوسط في أوروبا، ومعهد لندن للشرق الأوسط.

نصيف ساويرس

وجاء في المركز الرابع بالقائمة، المصري نصيف ساويرس، الذي تبلغ قيمته 6.86 مليار دولار، ويدير شركة إنشاءات مقرها مصر، وعرف بشراءه فريق “أستون فيلا”، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي.

ماجد الفطيم

أما ماجد الفطيم، أغنى رجل أعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، فجاء في المركز الخامس بثروة قدرها 6.61 مليار دولار، وهو يدير شركة تحمل نفس اسمه، وأنشطتها العقارات والتجارة، كما تمتلك أكبر شركة تأمين في البلاد، وتملك حقوق الامتياز لتشغيل متاجر “أيكيا” في الإمارات العربية المتحدة ومصر وسلطنة عمان.

سلطان الكبير

وفي المركز السادس، جاء الملياردير، سلطان الكبير، وهو مؤسسة شركة “المراعي” لمنتجات الألبان، الذي تبلغ قيمة ثروته 5.43 مليار دولار، وهو يمتلك حصة كبيرة في الشركة وغيرها من الشركات في الخليج.

يوسف علي

أما يوسف علي، الذي يعد أغنى هندي في الإمارات العربية المتحدة، وهو رئيس مجلس إدارة سلسلة متاجر “لولو هايبر ماركت”، والتي تضم عددا من الفروع في منطقة الخليج، فجاء بالقائمة في المركز السابع، بثروة وصلت إلى 5.34 مليار دولار.

نجيب ساويرس

وبثروة بلغت 5.17 مليار دولار، جاء في المركز الأخير بقائمة “بلومبرغ” لأغنى المليارديرات في الشرق الأوسط، رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، والذي بنى ثروته من بيعه شركته العائلية “أوراسكو تيليكوم” إلى شركة روسية، في صفقة تقدر بمليارات الدولارات.