الكويت تغرد خارج سرب الحصار وتُحرج إعلام السيسي وابن زايد وابن سلمان بتعليق رسمي على شائعة انتشار الجرب بتركيا

في إحراج رسمي لإعلام السعودية والإمارات ومصر الموجه ضد تركيا، نفت الكويت الإشاعات التي تداولتها بعض الصحف والمواقع في هذه الدول، حول انتشار مرض الجـرب في ولاية إسطنبول التركية، خاصة وأن تركيا هي الوجهة الأولى التي يقصدها الكويتيون خلال العام الجاري.

مدير إدارة منع العدوى في وزارة الصحة الكويتية، أحمد المطوع، أكد لوسائل إعلام كويتية، أنه “لا وجود لحالات إبلاغ حتى اللحظة عن إصابة أي سائح كويتي في تركيا”، مشدا أن “الوزارة تابعت ما يتم تداوله عن وجود انتشار مرض الجرب في بعض الولايات التركية، لكن لا وجود لأي دليل عن صحة هذه الأخبار.

وانتشرت إشاعة ظهور مرض الجرب في ولاية إسطنبول، خلال الأسبوع الماضي، عن طريق وسائل إعلام عربية، بعدما أخذت الخبر من صحيفة “زمان” التركية التابعة لتنظيم “فتح الله غولن” الإرهـ.ـابي.

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واستندت هذه الصحف إلى بيان تنسيقية غرف المهن الصحية في إسطنبول الذي نشرته في “تويتر”، بعدما حرفت النص الأصلي للبيان، وذكرت أن هناك زيادة كبيرة في وقائع الإصابات بمرض الجرب في ولاية إسطنبول.

في حين أن بيان تنسيقية غرف المهن الصحية الصادر، في 15 ديسمبر الجاري، والذي قصدته الصحف والمواقع التي تداولت الخبر، هو بيان توعوي صحي ينشر بشكل دوري لتوعية المواطنين، كما لم تذكر التنسيقية في بيانها أن المرضى تفشى في إسطنبول وأن الجرب ضرب تركيا، بحسب وكالة أنباء تركيا.

ورغم أن الصحة التركية، لم تسجل أي حالة إصابة بمرض الجرب، إلا أن هذه الصحف وبعض المواقع العربية، لا تزال تنشر الأخبار الكاذبة التي مفادها أن “ولاية إسطنبول تشهد ارتفاعا كبيرا في معدلات الإصابة بمرض الجرب”.

يشار إلى أن الكثير من المواقع الإخبارية العربية، خاصة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تعمل على تشويه سمعة تركيا في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد السياحة بسبب الخلافات السياسية الأخيرة.

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