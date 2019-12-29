بيان منسوب لديوان البلاط السلطاني عن صحة السلطان قابوس .. “وطن” تكشف الحقيقة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بيان منسوب إلى ديوان البلاط السلطاني يتحدث فيه عن صحة السلطان قابوس بن سعيد.



وجاء في البيان المتداول: “يتشرف ديوان البلاط السلطاني بإفادة أناء عمان الكرام بأن حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان المعظم في صحة جيدة ويتابع -حفظه الله ورعاه- خلال الفترة القادمة البرنامج الطبي المحدد والذي بفضل الله يحقق النتائج المرجوة المطمئنة”.



لكنّ حسابات عُمانية متخصصة في رصد ومتابعة ونفي الشائعات نفت صحة البيان، داعية في ذات الوقت الى عدم تداول أي أخبار قبل التأكد من صحتها من المصادر الرسمية المعروفة للجميع.

لا صحة للبيان المتداول عن ديوان البلاط السلطاني، وندعو الجميع الى متابعة المصادر الرسمية لمعرفة الأخبار. pic.twitter.com/Be4AnzcB5B — عُمان بلا إشاعات (@RumorsOman) December 29, 2019

لا صحة للبيان المتداول عن ديوان البلاط السلطاني، وندعو الجميع الى متابعة المصادر الرسمية لمعرفة الأخبار. pic.twitter.com/Be4AnzcB5B — عُمان بلا إشاعات (@RumorsOman) December 29, 2019

وكان الكاتب والصحفي العُماني “محمد بن سيف الرحبي” الذي عمل في ديوان البلاط السلطاني ذكر سبب عدم نشر أخبار متعلّقة بالرّد على الشائعات التي تغزو مواقع التواصل الاجتماعيّ منذ أيّام عن صحة السلطان قابوس بن سعيد والترويج لوفاته.

وقال الكاتب في تغريدةٍ إنه خلال فترة عمله في ديوان البلاط السلطاني عرف الكثير عن واجبات الوظيفة الرسمية التي تمنع نشر هذه الاخبار حيث لا يريدها السلطان للدعاية الاعلامية بل “لدفع البلاء”.

ومن هنا يُستشّف عدم ردّ ديوان البلاط السلطاني على تلك الشائعات المغرضة.

وخلال فترة عملي في ديوان البلاط السلطاني عرفت الكثير من ذلك.. وبقيت محاصرا.. بين حماسة الصحفي لكتابة اشياء مميزة جدا، وبين واجبات الوظيفة الرسمية التي تمنع نشر هذه الاخبار حيث لا يريدها جلالته للدعاية الاعلامية بل لدفع البلاء. كما كنت اسمع التعليمات دوما. — محمد بن سيف الرحبي (@malrahby) December 28, 2019

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي حملة غير مسبوقة من جهات معادية للسلطنة، تستهدف نشر شائعات مغرضة عن صحة السلطان وصلت حدّ الترويج لوفاته .

ولم يصدر بيان حتى الآن عن البلاط السلطاني يطمئن الشعب فيه على صحة السلطان، ويلجم الحسابات التي تروّج الاشاعات عن السلطان.

ويدعو الإعلاميون والمغرّدون العُمانيون الى مواجهة الشائعات التي تنشرها حسابات مغرّضة بهدف زعزعة الوحدة العمانية، بعدم الإلتفات الى تلك الأخبار المضللة، والتأكيد على رفض الإنسياق وراء تلك الاكاذيب.

وبعد حملة الشائعات المغرضة التي تستهدف سلطنة عمان، وجّه المفتي العام للسلطنة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، رسالة للشعب العماني معنونة بـ “مسؤولية الشعب العماني في الحفاظ على وحدته”.

وحذر الشيخ في رسالته الشعب العماني الوفيّ من أن يتأثر بدعايات المغرضين أو يستجيب لأصوات المضللين.