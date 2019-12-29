الكاتب الأردني نصير العمري يتطاول على السلطان قابوس والشعب العُماني بألفاظ خارجة وغضب واسع في السلطنة

عاد الكاتب والسياسي الأردني نصير العمري لإثارة غضب العُمانيين بالتطاول على سلطنة عُمان، وسب السلطان قابوس ووصفه بـ”الطاغية” في تغريدة مثيرة للجدل تسببت في هجوم عنيف عليه من قبل المغردين العُمانيين.

وكتب “العمري” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) متطاولا على الشعب العُماني وسلطانه بألفاظ غير لائقة:”في عُمان شعب يستحمره الطاغية قابوس وزبانيته”

في #عُمان شعب يستحمره الطاغية قابوس وزبانيته. عندما دعوت الى الديمقراطبة ونبذ قابوس مع ثقافة تقديس الحاكم انهالت علي فئة من الأغبياء والمطبلين بالشتم. عندنا في امريكا الحاكم كرة قدم نحمله المسؤولية على كل خطأ يرتكبه وفي عُمان ودول التخلف العربي يصلي الأغبياء للحاكم. قرف القرف — د. نصير العمري (@dr_naseer) December 29, 2019

وتابع في تطاول على العُمانيين المحبين لقادتهم في تغريدته الأقرب لوصلة ردح:”عندما دعوت الى الديمقراطبة ونبذ قابوس مع ثقافة تقديس الحاكم انهالت علي فئة من الأغبياء والمطبلين بالشتم. عندنا في امريكا الحاكم كرة قدم نحمله المسؤولية على كل خطأ يرتكبه وفي عُمان ودول التخلف العربي يصلي الأغبياء للحاكم. قرف القرف”

وهذه ليست الإساءة الأولى من العمري للسلطنة وشعبها وسلطانها ما دفع المغردين العُمانيين للرد عليه بعنف وهجوم حاد.

الحمد لله على نعمة الأخلاق ونعمة العقل ونعمة التربيه ونعمة الأدب ونعمة الوفا

وكل نعم مكارم الأخلاق



وشكرا 😀😀😀🖐️🖐️🖐️ — alahonek (@a_alahonek) December 29, 2019

قابوس عمان

قابوس عشق لا ينتهي

قابوس كيان

قابوس حضاره



أما العبوديه (لله الواحد الأحد) — جمال الشكيلي (@jeemi666) December 29, 2019

عسى لو يتم إرسالك إلينا في كرتون،،لنعلمك أولا خـُلق الإسلام،، ومن ثم نعيد تربيتك ونسألك بعدها بكم بـِعت أخـلاقُك السابقة؟؟؟ — شاي ذهبي💡 (@M77Ss) December 29, 2019

من جانبه رد عليه حساب “الشاهين” العماني البارز على تويتر قائلا:”مزق صمود الشعب العماني كل شيكات السفارة الشقيقة ومستلميها، وزادهم التحام الصف الوطني الواحد سعاراً فقاموا يسيرون على الشوك ويتقلبون على الجمر”

مزق صمود الشعب العماني كل شيكات السفارة الشقيقة ومستلميها

وزادهم التحام الصف الوطني الواحد سعاراً فقاموا يسيرون على الشوك ويتقلبون على الجمر

أرادوا اختبار انسلاخهم من كل ولاء على انتماء الشعب لوطنه وقائده،،، فزادهم الله تيهاً وتشرذما



انتم أمام عمان 🇴🇲🇴🇲 🇴🇲

دولة راسخة وشعب عظيم https://t.co/CdEOWd7QBU — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 29, 2019

وتابع مهاجما الكاتب الأردني:”أرادوا اختبار انسلاخهم من كل ولاء على انتماء الشعب لوطنه وقائده فزادهم الله تيهاً وتشرذما”

وسبق أن عبّر المغرّدون العُمانيون عن غضبهم من تعرّض الأكاديمي الأردني بالإساءة الصريحة للسلطان قابوس، معبرين عن وفائهم للسلطنة وسلطانها ومؤكدين أن العمري مدفوع من قبل جهة ما كما الهارب سعيد جداد الذي يحركه الكوتش محمد بن زايد وفق أوامره.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتطاول فيها العمري على السلطنة وسلطانها حيث سبق أن فعل ذلك عقب ظهوره الأخير على شاشة قناة “الجزيرة” القطرية.

ولام العُمانيون قطر وقناة “الجزيرة” لاستضافتها الأكاديمي الأردني الذي سبق أن هاجم السلطان قابوس وسياسة السلطنة.

وكان الدكتور نصير العمري ظهر على شاشة قناة “الجزيرة” مع الإعلامي فيصل القاسم في برنامجه الاتجاه المعاكس في سبتمبر الماضي ما أثار غضب العُمانيين بسبب مواقف العمري الهجومية ضد السلطنة.