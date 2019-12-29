حتى يكون عبره لغيره.. السعودية تصدر حكماً بالإعدام لمرتكب حادث طعن أعضاء فرقة مسرحية في الرياض

أصدرت محكمة سعودية، اليوم الأحد، حكما بالإعدام على شخص مدان بالهجوم على فرقة استعراضية في الرياض بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأصدرت المحكمة الجزائية حكما ابتدائيا، بقتل مرتكب الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في الرياض، بحسب قناة “الإخبارية” السعودية.

المحكمة الجزائية تصدر حكما ابتدائيا بقتل مرتكب الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في #الرياض #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) December 29, 2019

وأضافت “المحكمة الجزائية تصدر حكما ابتدائيا بسجن المتهم الثاني في قضية الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية بالرياض 12 عاما و6 أشهر”.

المحكمة الجزائية تصدر حكما ابتدائيا بسجن المتهم الثاني في قضية الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية بالرياض 12 عاما وستة أشهر #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) December 29, 2019

ووقع الحادث يوم 11 نوفمبر/تشرين الأول في حديقة الملك عبد الله، وهي واحدة من عدة مواقع تستضيف مهرجانا ترفيهيا لمدة شهرين في إطار جهود الحكومة الرامية لانفتاح المجتمع السعودي وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

أقرأ أيضاً: “شاهد” غاضِب من ترفيه تركي آل الشيخ يقتحم مسرحية بالرياض ويطعن أعضاء الفرقة

وقالت السلطات السعودية إن الحادث اعتداء بالطعن على رجلَيْن وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم عرضًا حيًّا لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبد الله بن عبدالعزيز بحي الملز وسط العاصمة الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة (8:00 بالتوقيت المحلي) من مساء يوم الاثنين ألقت القبض على الجاني (مقيم يمني الجنسية) فور اقتحامه للمسرح، يبلغ من العمر 33 عاماً، وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين).

وأفادت قناة “الإخبارية” في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن المشتبه به في حادثة الطعن في نوفمبر/تشرين الثاني في السعودية، عمل بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة في اليمن.