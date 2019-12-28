فيديو صادم من السعودية .. علاقة جنسيّة محرّمة وشهوة عابِرة تنتهي برضيع في كيس ألقي به في حاوية قمامة!

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ فيديو صادم يُظهر لحظة العثور على طفل رضيع داخل كيس أسود وقد ألقي به في حاوية قمامة بإحدى مناطق السعودية.

ويظهر في الفيديو، كيس أسود مغلق يصدر منه صوت الطفل الرضيع، قبل أن يقوم شخص مرافق لمصور المقطع برفع الكيس من حاوية قمامة كبيرة ووضعه على الأرض وفتح الكيس ليظهر الرضيع بداخله.

ولاحقاً يظهر أحد المسعفين المتخصصين فيما يبدو أنه أحد أعضاء فريق إسعاف حضر للمكان.

ولم يصدر أي تعليق من جهة رسمية سعودية، بما في ذلك الهلال الأحمر السعودي.

وأثار المشهد غضباً واسعاً بين المغرّدين، الذين قالوا إنّ هذا نتاج شهوة عابرة وعلاقة محرمة .

ألف لعنة على هيك أهل .. لذة ساعة في علاقة محُرمة كان ثمنها طفل صار بالدنيا تحت مسمى لقيط .. وغير هيك إذا بدكم ترموه ودوه على ملجأ أو مسجد أو أي مكان يحميه ، كيف عندكم قلب ترموه بهيك طريقة بشعة ومؤذية ، صحيح إللي بعمل الزنا من وين رح يكون عنده الرحمة .



حسبي الله ونعم الوكيل . https://t.co/elhS6Ikagv — Eman Al-Khatib 💫 (@emy_alkhatib) December 27, 2019

لقيط بزباله مربوط بكيس يعني من غير قساوة قلوبهم رموه بالزباله والادهى مخفينه بكيس اسود مربوط ربط يعني مايبغون احد ينقذه الله لايبلانا ايش القساوه هذي. هذي اخرة كلمة(احبك )ف التواصل الاجتماعي والبقره مصدقه انه يحبها ذيب ياخذ حاجتها ويرميها مثل الكلب يارب لاتبلانا شي مخيف https://t.co/BS9Xg76xVT — الوايـــــــــــلي (@alwaili113) December 28, 2019

العثور على طفل لقيط في كيس ملقى داخل حاوية نفايات.



يشترك في اثمه تلك المسكينة التي ولدته بحثا عن شهوة لحظات وذلك المجرم الفاعل ومن سهل ذلك الفساد الذي اوصل بعض شبابنا الى ما هم عليه من غفلة عن الله



يا ويلهم من الله ان لم يتوبوا



اللهم اهدنا واهد بنا pic.twitter.com/NndYOwrxnr — عبدالمحسن اباحسين (@alhboob11) December 28, 2019

لا حول و لا قوة الا بالله ..

شفت مقطع صار يتكرر كل مره ما تمر فتره الا شايفين فيديو لـ طفل لقيط



ذا المره حاطينه في كيس زبالة و ناطلينه في القمامة!!!!!!!!!!



حسبنا الله ونعم الوكيل و الله يثبتنا و يثبتكم — الدحمي (@d7emt) December 28, 2019