“شاهد” أمن محمد بن سلمان يُطارد إمرأة حامل بسبب هذا المقطع

كشف حساب “معتقلي الرأي” المعني بمتابعة أحوال المعتقلين السياسيين في السعودية عن أن محافظ “القريات” أمر السلطات السعودية باللقبض على سيدة حامل وأم لـ 16 طفلاً على خلفية محاولتها التعبير عن رأيها والمطالبة بحقوقها وتقديم شكوى حول الفساد في المحافظة.
وذكر الحساب أن السيدة حالياً مختفية عن الأنظار و قد نشرت مقطعاً صوتياً عن الأمر.
وحمّل “معتقلي الراي” السلطات السعودية المسؤولية التامة عن سلامة وحياة السيدة الحامل من القريات وسلامة جنينها.
وحذر “معتقلي الراي” من أن التهاون في الأمر قد يكرر ما جرى مؤخراً مع الكاتبة خديجة الحربي التي اعتقلت وهي حامل وولدت في الزنزانة في ظروف سيئة للغاية.