حامل سعودية تطاردها السلطات
حامل سعودية تطاردها السلطات
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“شاهد” أمن محمد بن سلمان يُطارد إمرأة حامل بسبب هذا المقطع

كتب وطن
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كشف حساب “معتقلي الرأي” المعني بمتابعة أحوال المعتقلين السياسيين في عن أن محافظ “” أمر السلطات باللقبض على سيدة وأم لـ 16 طفلاً على خلفية محاولتها التعبير عن رأيها والمطالبة بحقوقها وتقديم شكوى حول الفساد في المحافظة.

وذكر الحساب أن السيدة حالياً مختفية عن الأنظار و قد نشرت مقطعاً صوتياً عن الأمر.

وحمّل “معتقلي الراي” السلطات السعودية المسؤولية التامة عن سلامة وحياة السيدة الحامل من القريات وسلامة جنينها.

وحذر “معتقلي الراي” من أن التهاون في الأمر قد يكرر ما جرى مؤخراً مع الكاتبة خديجة الحربي التي اعتقلت وهي حامل وولدت في الزنزانة في ظروف سيئة للغاية.

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