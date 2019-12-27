“شاهد” أمن محمد بن سلمان يُطارد إمرأة حامل بسبب هذا المقطع

كشف حساب “معتقلي الرأي” المعني بمتابعة أحوال المعتقلين السياسيين في السعودية عن أن محافظ “القريات” أمر السلطات السعودية باللقبض على سيدة حامل وأم لـ 16 طفلاً على خلفية محاولتها التعبير عن رأيها والمطالبة بحقوقها وتقديم شكوى حول الفساد في المحافظة.



وذكر الحساب أن السيدة حالياً مختفية عن الأنظار و قد نشرت مقطعاً صوتياً عن الأمر.

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محافظ "القريات" يوجه السلطات لإصدار أمر فوري للقبض على سيدة حامل وأم لـ 16 طفلاً على خلفية محاولتها التعبير عن رأيها والمطالبة بحقوقها وتقديم شكوى حول الفساد في المحافظة.

السيدة حالياً مختفية عن الأنظار و قد نشرت مقطعاً صوتياً عن الأمر. #بنت_القريات_تستنجد_بولي_العهد1 pic.twitter.com/ThTBHasSNO — معتقلي الرأي (@m3takl) December 26, 2019

لأجل مقطع الفيديو هذا الذي طالبت فيه السيدة الحامل من القريات بحقوقها قام المحافظ بطلب إصدار أمر فوري للقبض عليها!

التعبير عن الرأي ليس جريمة.

#بنت_القريات_تستنجد_بولي_العهد1 pic.twitter.com/T7Cs1NKE6y — معتقلي الرأي (@m3takl) December 27, 2019

وحمّل “معتقلي الراي” السلطات السعودية المسؤولية التامة عن سلامة وحياة السيدة الحامل من القريات وسلامة جنينها.



وحذر “معتقلي الراي” من أن التهاون في الأمر قد يكرر ما جرى مؤخراً مع الكاتبة خديجة الحربي التي اعتقلت وهي حامل وولدت في الزنزانة في ظروف سيئة للغاية.