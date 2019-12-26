ميس حمدان
ميس حمدان
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بعد وصلة الرقص المثيرة مع شقيقتيها.. “شاهد” فيديو جديد لـ ميس حمدان يشعل مواقع التواصل

كتب وطن
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في فيديو جديد أثار جدلا واسعا عقب وصلات الرقص المثيرة مع شقيقتيها قبل أيام، تحولت الفنانة ميس حمدان إلى شخصية “الجوكر” الشهيرة والتي قُدم لها هذا العام فيلم جديد وجسدها واكين فينيكس.

نشرت ميس فيديو عبر حسابها على انستجرام ظهرت فيه ترتدي بذلة الجوكر الشهيرة الحمراء، ووضعت المكياج الخاص بالشخصية.

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معظمنا شاف فيلم الجوكر وفي الي حبه و في الي كرهه بس اللي محدش اختلف عليه ان الفيلم لمسنا و عبر عن مشاعرنا في فتره من فترات حياتنا ممكن نسميها فتره البؤس و الظلم و عدم التقدير و ان الحياه جايه عليك و ان الواسطة مهمه عشان توصل و ان ليه ربنا بيعمل معايا انا كده بالذات دون الناس و ايه الدرس المستفاد !؟ و الحيره في اتخاذ القرارات في طب و بعدين و الحياه رايحه بيه لفين و ايه الصح و ايه الغلط وبالنسبة ليه السؤال كان اسيب الفن و اشتغل حاجه تانيه عشان مش حاسه أنى بحقق الحلم الوردي ل اللي كنت بحلم بيه ؟! وهكذا ….الفرق بينا و بين بطل الفيلم انه كان عنده مرض مزمن مانعه انه يعبر و يفكر و يطور و يحاسب و يحاول و يخطط و يقيم نفسه لكن احنا معظمنا عندنا العقل اللي يخلينا نعرف ان الحياه صعبه و مش وردي ولازم تفشل كتير عشان في الاخر تنجح لو حتمشي المشوار لوحدك من غير دعم ..في نهايه السنه الجديده احب أقول ان انا جوكر نفسي و حكون جوكر كسبان حتى لو بعد حين حتى لو كل الظروف مشيت عكس التيار و حاولت تدمر طموحي و أحلامي اللي لسه محققتش منها كتير و حعمل الي عليه بالطريقه اللي ترضيني سواق في الفن او بره وربنا كريم #انا_الجوكر 👏 Videographer @mohamadamr_shoots Makeup : @hebafawzymakeupartist Stylist : @toma.studio_ Photography @abdallaphotography

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وكتبت تعقيبا على الفيديو لتوجه رسالة لجمهورها وتؤكد أنها ستبدأ عاما جديدا ستحاول فيه تحقيق أحلامها وما لم تستطع تحقيقه سواء في مجال الفن أو خارجه، مشيرة إلى أن كل شخص يواجه صعوبات وتحديات ويجب أن نمر بتجارب فشل حتى نصل إلى النجاح.

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وقبل أيام، كان الثلاثى ودانا حمدان، وميس حمدان، قد استعرضوا مواهبهم الفنية فى فيديو ساخر جديد نشرته الأولى، وظهرت مى سليم فى الفيديو وهى ترتدى بدلة كاملة، وترقص على الحان أغنية تانى يا هوا، للمطرب محمد محيى، وسرعان ما انضمت اليها شقيقتها دانا حمدان وميس حمدان، بنفس الملابس وشاركاها الرقص الساخر.

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