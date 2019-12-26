قاد سلطنة عُمان إلى مصاف الدول المتقدمة.. صحيفة كويتية تختار السلطان قابوس شخصية 2019

اختارت صحيفة “الوسط” الكويتية، السلطان قابوس بن سعيد، شخصية العام 2019، نظرا للتغییرات الجذریة التي احدثھا في السلطنة منذ بدایة الحكم في یولیو عام 1970 وصولا بھا الى مصاف الدول المتقدمة، وفقاً لوكالة “كونا” للأنباء الكويتية .

وقالت صحیفة (الوسط) إن السلطان قابوس من أحد أعرق الأسر في العالم والتي یمتد تاریخھا إلى قرون عدة وینحدر نسبه من الإمام أحمد بن سعید بن أحمد آل سعید المؤسس الاول للسلطنة.

🔻جريدة الوسط الكويتية تختار حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه شخصية العام 2019 … pic.twitter.com/qkhOCln4cO — ابو فيصل 🌹🌹🌹 (@mb9Y9wmEDqjG9LG) December 25, 2019

وأشارت إلى ان “المسیرة التنمویة للسلطان قابوس تخللت أحداثاُ عدة عندما اعلن انطلاق المسیرة المظفرة برؤیة ثاقبة وفكر مستنیر لتتحقق النھضة لعمان ویستعید المواطن العماني ثقتھ في ذاتھ وبالحاضر والمستقبل”.

وذكرت ان السلطان قابوس ارسى دعائم الوحدة الوطنیة واعلاء قیم العدالة والمواطنة والمساواة كما ارسى قیم المشاركة السیاسیة مشیرة الى ابرز ما شھدته السلطنة ھذا العام ھي انتخابات مجلس الشورى التي حظیت بمشاركة واسعة اسفرت عن مجلس غالبیته بوجوه جدیدة وتمثیل نسائي حیث تم تعیین 15 سیدة ضمن اعضاء مجلس الدولة العماني والذي یتكون من 86 عضوا.

صحيفة (الوسط) الكويتية في عددها الصادر صباح هذا اليوم#قابوس_بخير pic.twitter.com/Bl29pY6n9G — أبو الخليل الفرعي (@AhmedAlfarei1) December 25, 2019

وفیما یخص الجانب الاقتصادي لفتت (الوسط) إلى إن السلطنة استطاعت تعدیل الكثیر من القوانین والتھیئة لاعطاء دفعة كبیرة لجھود تنویع مصادر الدخل وجذب المزید من الاستثمارات الأجنبیة الامر الذي یمثل نقلة نوعیة مھمة لاستیعاب الشباب الباحثین عن عمل ما اأضاف تناغما مع المؤتمر الوطني للرؤیة المستقبلیة (عمان 2040 ) الذي عقد في ینایر الماضي الذي تسعى بموجبھ السلطنة الى تنفیذ مشاریع استراتیجیة كبرى لتنویع مصادر الدخل.

وعلى الصعید الخارجي رسم جلالة السلطان قابوس سیاسة راسخة اساسھا التعایش السلمي بین الشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للغیر والاحترام المتبادل للسیادة الوطنیة ومد الجسور مع الاخرین وفتح افاق التعاون والعلاقات الطیبة مع مختلف الدول.

وبسیاسته الحكیمة اكتسبت الدبلوماسیة العمانیة سمات الھدوء والصراحة والوضوح في التعامل مع الاخرین وعدم وجود خلافات مع الدول الاخرى فأصبحت السلطنة نموذجا یحتذى في المنطقة ورمزا واضحا للدولة المستقرة الساعیة بقوة نحو التنمیة والانطلاق الى الریادة.