بعد أن حرمها شيوخ الوهابية وقالوا إنها بدعية شرعية.. السعودية تقرر الاحتفال برأس السنة الميلادية لأول مرة في تاريخها

في سابقة تعد الأولى في تاريخها، تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال بعيد رأس السنة 2020 ضمن برنامج فعاليات لم تشهد الرياض مثله من قبل، في حين ينظر الاتجاه المحافظ لهذه المناسبة على أنها تقليدٌ للغرب.

وسيشمل الاحتفال الاول من نوعه عدة مفاجآت، من ضمنها العد التنازلي للعام الجديد 2020، وعرض للألعاب النارية ومنصة للموسيقى إلى جانب فعاليات أخرى.

ويترقب السعوديون الاحتفال في موقع ملهم يوم الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الثاني من 6 مساء حتى الواحدة صباحاً.

وأعلنت العديد من الحسابات السعودية على موقع “تويتر” عن الفعاليات التي ستقام بهذه المناسبة، حيث نشر حساب “كاليندر السعودية” تصميماً لإعلان عن يوم الاحتفال وأهم الحفلات التي ستقام فيه.

🛑 ليلة #رأس_السنة الميلادية في #الرياض

💡تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيره من ضمنها العد التنازلي للعام الجديد 2020 وعرض ناري ودي جي إلى جانب فعاليات أخرى

🗓 الثلاثاء 31 ديسمبر

⏰ من 6م حتى 1ص

🏛 في #ملهم – #الرياض

🎫 لحجز التذاكر: https://t.co/V8y79fPWqT pic.twitter.com/VXamn5DsAS — كاليندر السعودية (@KSA_EV) December 23, 2019

وسيقام الاحتفال في “مدينة ملهم” الواقعة شمال العاصمة الرياض، حسب ما جاء في موقع” بلاتينوم ليست” الخاص بالفعاليات الفنية، في الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول الجاري. ويتضمن برنامج الاحتفال مفاجآت منها عروض ألعاب نارية و”دي جي” والعد التنازلي لعام 2020 بالإضافة لفعاليات أخرى.

وشهدت هذه الفعاليات انتقادات من شخصيات دينية سعودية، إذ أكد عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، الدكتور صالح الفوزان، في تصريح سابق أن “المشاركة في احتفالات رأس السنة الميلادية حرام شرعاً”. كما وصفها “بالبدعة الشرعية”.

تأتي هذه الخطوة ضمن التغييرات التي تشهدها السعودية منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد وتحت ما يسمى بالرؤية الإصلاحية والتي تعتبر كسراً للقيود التي عاشتها المملكة لسنوات.