صدفة عجيبة أم ماذا؟.. “شاهد” آية قرآنية كُتبت على قبر محمد شحرور الذي أنكر عذاب القبر والبعث تثير جدلا واسعا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة انتشرت من جنازة المفكر السوري الراجل والمثير للجدل محمد شحرور، أظهرت آية قرآنية على قبره سببت جدلا واسعا بسبب معنى الآية وسبب نزولها.

وبحسب الصور المتداولة ظهرت آية من سورة يس على قبر شحرور تقول “هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون”.

لتتسارع التعليقات بشكل كبير على الآية التي وصفوها بأنها اختيار غير موفق حيث أنها خاصة بالمشركين المكذبين بالبعث وعذاب القبر والغيبيات.

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محمد شحرور كتبوا له على قبره جزء من أية تخص المشركين المنكرين ليوم القيامة :

" قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون " pic.twitter.com/A35HCKCI0f — تَعَجُّب ! (@taejab2) December 25, 2019

ونشر النشطاء سبب نزول الآية وشروحوها بما قبلها (ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون) رابطين في نفس الوقت بينها وبين إنكار محمد شحرور لعذاب القبر والبعث وخلافه من المواضيع التي أثار بها جدلا كبيرا في حياته.

اختيار موفق للآية على قبر شحرور



ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون pic.twitter.com/TMJ9rq4I8J — شؤون إسلامية | Islamic Affairs (@Shuounislamiya) December 26, 2019

وعلق أحد النشطاء على الصورة بقوله:”سبحان الله على اختيار الآية، كأن من اختارها يتمتع بنفس القدر من الجهل بالدين.”

سبحان الله على إختيار الآية. كأن من اختارها يتمتع بنفس القدر من الجهل بالدين. — ExhaustedSoul (@ExhaustedSoul2) December 26, 2019

بينما برر ناشط آخر اخيتار الآية بقوله:”المكتوب هو الجزء الثاني من الايه التي تدل على اهل الايمان حيث سيسئل المشركون يوم القيامه من بعثنا من مرقدانا فيكون جواب اهل الايمان هو هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون، اذن ماكتب على شاهد القبر هو الجزء الذي يخص اهل الايمان الذين صدقوا بوعد الله ورسالة انبيائه”

المكتوب هو الجزء الثاني من الايه التي تدل على اهل الايمان حيث سيسئل المشركون يوم القيامه من بعثنا من مرقدانا فيكون جواب اهل الايمان هو هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون، اذن ماكتب على شاهد القبر هو الجزء الذي يخص اهل الايمان الذين صدقوا بوعد الله ورسالة انبيائه — محمد الشرع (@maometto88) December 25, 2019

ليرد ثالث رافضا هذا التأويل:”السياق يقتضي حمله على أهل التكذيب وهذا حال الرجل حتى لو كتبوا عليه قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الشاهد هو الخذلان وعدم التوفيق حتى لو كانت الآية مختلف فيها”

السياق يقتضي حمله على أهل التكذيب وهذا حال الرجل حتى لو كتبوا عليه قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الشاهد هو الخذلان وعدم التوفيق حتى لو كانت الآية مختلف فيها — Benino (@beni_no_no) December 26, 2019

وغيب الموت، مساء السبت، الباحث والمفكر السوري المثير للجدل، محمد شحرور عن عمر ناهز 81 عاما، ونقل جثمان المفكر السوري من العاصمة الإماراتية أبوظبي حيث وافته المنية إلى دمشق، وفقا لحسابه الرسمي على تويتر.

وبينما أثنى البعض على إسهامات شحرور الفكرية، أبدى الكثيرون تحفظه معلى المناهج العلمية التي اتبعها المفكر السوري في قراءة النص الديني.

ووصل الهجوم إلى حد اتهامه بالزندقة وطالبوا بحظر كتاباته لأنها تشكل “مساسا بثوابت الدين”، حسب رأيهم، ويقولون إن أطروحاته تتلخص في محاولة تطويع النصوص لتوائم مبادئ الفكر الماركسي.

واشتهرت فتاوى شحرور المثيرة للجدل والتي أنكر فيها عذاب القبر والبعث وخلافه مما يزعم أنها قضايا غيبية لا يمكن أخذها من الحديث طالما لم يذكرها القرآن.

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