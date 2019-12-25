“يجب أن يكون الخلف ناجحًا وذكيًا مثله”.. هل أعلن ترامب وفاة السلطان قابوس في تغريدة على تويتر ثم حذفها؟!

فجرت تغريدة أطلقها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على موقع التدوين المصغر “تويتر”، موجة غضب واسعة، حول وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وفي تغريدة جرى تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل حسب ما أطلعت “وطن”، فإن حساب حمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تغريدة “مشبوهة” قال فيها ( إن السلطان قابوس مساهم رائع في السلام الإقليمي بالشرق الأوسط، ويجب أن يكون الخلف ناجحًا وذكيًا مثله، قائلا: أنا أحب الذكاء! ).

واللافت أن التغريدة التي انتشرت على مواقع التواصل، ليست لحساب الرئيس الأمريكي “الرسمي” وانما حساب اخر يحمل اسمه، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة, خاصة أن تلك الشائعات تزامناً مع شائعات مماثلة قادتها حسابات إماراتية واخرى ممولة من قبل عيال زايد.

وكان الإعلامي والباحث الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين، زعم وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد تزامنا مع أنباء مرضه وعودته من رحلة علاجية في بلجيكا.

وكتب “كوهين” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”رحمك الله يا سُلطان عُمان يا ربان الخليج قابوس بن سعيد آل سعيد إلى جنات الخلد آمين”

وتابع:”نتمنى إنتقال سلس للسلطة في السلطنة إلى السُلطان أحمد آل سعيد”

وتأتي مزاعم الإعلامي الإسرائيلي المثير للجدل والمعروف بتغريداته الهادفة لاستفزاز العرب، بالتزامن مع حملة الشائعات المغرضة التي تقودها حسابات إماراتية عن وفاة السلطان قابوس وحالته الصحية.

هذا وبعث السلطان قابوس بن سعيد، الثلاثاء، بحسب وكالة الانباء العمانية الرسمية، برقية تعزية الى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بوفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.