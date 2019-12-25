بعد الفيديو الإباحي مع خالد يوسف .. شاهد ماذا تفعل منى فاروق في دبي!

نشرت الفنانة منى فاروق صاحبة قضية الأفلام الجنسية مع المخرج المصري خالد يوسف والتي أثارت جدلا في مصر، مقطع فيديو جديدا لها وذلك أثناء تواجدها في دبي.



وظهرت منى فاروق في الفيديو وهي إمام أحد الشواطئ في دبى وقررت أن تصدم جمهورها بنزولها البحر.



وعلقت منى فاروق في الفيديو قائلة: “نزلت البحر برجلي في المياه المالحة عشان أخف من مرضى”.



وأضافت منى فاروق: “كل عام وكل جمهوري الحبيب سعيد وبخير دائما ويا رب تكون السنة 2020 سعيدة عليكم”.



وكانت منى فاروق قد نفت مؤخراً شائعة إنتحارها التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مرورها بأزمة نفسية لتداول مقطع إباحي لها مع المخرج خالد يوسف.