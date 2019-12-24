بينما ينشر المرتزقة شائعات وفاته .. شقيق أمير قطر يُشعل “تويتر” بتغريدة نارية عن السلطان قابوس

اعتبر الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أنّ سلطان عُمان قابوس بن سعيد أحد “دُهاة العرب”.

وقال الشيخ جوعان بن حمد في تغريدةٍ عبر حسابه في “تويتر” رصدتها “وطن”: “إذا عدّت العرب دُهاتها فإن مكانة السلطان قابوس بن سعيد بينهم لا تخفى”.

وأضاف قائلاً عن السلطان قابوس: “رجل التوازن والاعتدال الذي حقق النهضة العُمانية وأدار علاقات الجوار باتّزان ودهاء رغم عواصف السياسة الإقليمية والعالمية”.

وختم الشيخ جوعان بن حمد تغريدته بالدعاء للسلطان قابوس بالصحة والعافية .

إذا عدّت العرب دُهاتها فإن مكانة السلطان #قابوس_بن_سعيد بينهم لا تخفى ..

رجل التوازن والاعتدال الذي حقق النهضة العُمانية وأدار علاقات الجوار باتّزان ودهاء رغم عواصف السياسة الإقليمية والعالمية ..

نسأل الله له الصحة والعافية ..#قابوس pic.twitter.com/mQpW8mdMnM — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) December 24, 2019

وتأتي تغريدة الشيخ جوعان بن حمد والتي حظيت بتفاعلٍ واسع من المغردين، في الوقت الذي يتعرّض فيه السلطان قابوس لحملة شعواء عبر نشر شائعات عن وفاته من قبل حسابات فتنة ومغرّدين مرتزقة بمواقع التواصل الاجتماعيّ.

وتتصدر هاشتاغات: “#قابوس_بخير، #قابوس_في_قلوبنا، #قابوس_شفاك_الله_وعافاك، #قابوس_بن_سعيد، #دوله_راسخه_شعب_قوي”، قائمة الترند في السلطنة.

وعبر تلك الهاشتاغات يدعو آلاف المغردين العمانيين لسلطانهم بالشفاء، مؤكدين في ذات الوقت على متانة النسيج العماني ووحدته وترابطه، في وجه الإشاعات والأخبار الملفقة عن صحة السلطان التي بدأ بترويجها مغرضون.



وعاد سلطان عُمان قابوس بن سعيد، الجمعة 13 ديسمبر 2019، إلى مسقط بعد زيارة قام بها إلى بلجيكا لإجراء فحصوات طبية.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني، في بيان، عودة السلطان قابوس إلى بلاده بعد “إجراء بعض العلاجات والفحوصات الطبية فى بلجيكا”.