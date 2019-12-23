“ليس مسؤولا ولا يحمل أي صفة رسمية”.. من هو “فهد الركف” الذي تبرأت منه السعودية بعد تصريحات لقناة لبنانية؟

تبرأت السعودية اليوم، الاثنين، في بيان رسمي من السعودي فهد الركف وتصريحاته والذى أجرى مداخلة هاتفية عبر قناة “أل بى سى” اللبنانية يوم الأحد وقالت إنه ليس مسؤولا سعوديا.

وقالت سفارة السعودية لدى لبنان في بيان رسمي نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر” اليوم: “نود أن توضح بأن السيد فهد الركف الذي أجرى مداخلة هاتفية عبر قناة أل بي سي اللبنانية يوم الأحد 22 ديسمبر الجاري، وقدم نفسه كمختص في الملف اللبناني، ووصفته وسائل إعلامية بأنه مسؤول سعودي هو في الحقيقة شخص لا يحمل أي صفة رسمية وآرائه تمثله شخصيا ولا تعكس موقف المملكة”

وتابع البيان:”وتهيب السفارة بوسائل الإعلام تحري الدقة في المعلومات التي يتم تداولها والاعتماد على المصادر الرسمية، والتثبت عند تقديم الصفة الوظيفية للأشخاص المستضيفين في البرامج التليفزيونية”.

وكان الإعلامي السعودي، فهد الركف، قال في اتّصال مع قناة الـ”LBCI” إنّ “المملكة العربية السعودية لديها امتعاضٌ كبير من الطريقة التي وصل بها حسان دياب لرئاسة الحكومة”، لافتاً إلى أنّ “السعودية لن تتّصل بدياب إذا قام بتأليف الحكومة المقبلة، إلّا إذا حصل على المباركة من دار الفتوى”.

واعتبر أنّ “حزب الله هو من أوصل دياب إلى التكليف”.

وأكّد أنّ “السعودية تقف الى جانب الشعب اللبناني بكل طوائفه ولم ولن تترك لبنان”، مشيراً الى أنّ “رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري هو واحد من الشعب اللبناني، وليس هناك أيّ مشكلة بين السعودية وبينه، ولم ينقطع الاتصال ساعة واحدة مع رؤساء الحكومات الثلاثة”.