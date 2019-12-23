كويتية تضبط فتاةً وشاباً بوضعٍ “ساخن” في سيارة .. هذا ما حدث بعدما أخبرت الشرطة!!

سجّل رجال مخفر شرطة “ميدان حولي” بالكويت، إثبات حالة عن مجهول ومجهولة تبادلا القبلات الحارة داخل مواقف عامة في منطقة الشعب.



وجاء الاكتفاء بـ”إثبات حالة” في أعقاب عدم تمكن رجال الأمن من ضبط المدعى عليهما نظرا لهروبهما قبل وصول رجال الأمن.



وكانت مواطنة أبلغت عمليات وزارة الداخلية عن وجود شاب وفتاة داخل مركبة مظللة وهما يقومان بتبادل القبلات الحارة في المواقف بصورة خادشة للحياء العام.وفقاً لصحيفة “الأنباء” الكويتية.

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وفور تلقي البلاغ انتقلت دورية أمن إلى موقع البلاغ، إلا أن المدعى عليهما هربا إلى جهة غير معلومة.



وبإعادة الاتصال بالمبلّغة لم تتمكن من تحديد أرقام المركبة التي ارتكب فيها الفعل الفاضح.



واستبعد مصدر أمني أن تتم الاستعانة بكاميرات مراقبة لاحتمالية أن يكون البلاغ غير دقيق أو مُبالغا فيه.

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