على خطى الهارب “جداد” وذباب “الكوتش”.. كاتب أردني يشتم السلطان قابوس ويتمنى وفاته سريعا وعُمانيون يتصدون لـ”سفالته”
فجر الكاتب الأردني المثير للجدل الدكتور نصير العمري، غضب العمانيين بتطاوله على السلطان قابوس، واصفاً إياه بالطاغية والمحيطين به من المسؤولين بالصعاليك، ما عرضه لهجوم عنيف جدا من قبل النشطاء العمانيين بتويتر.
وكتب العمري تغريدة رصدتها “وطن”، فجر فيها غضب العمانيين الذين تصدوا له قائلاً :”الصحافة الدولية تتحدث عن تدهور صحة الطاغية قابوس وتصف طريقته المضحكة المبكية في نقل السلطة الى خليفته”
وزاد في إساءته وتطاوله قائلا:”كتب اسم خليفته في ثلاثة رسائل مختلفة تفتح بعد ثلاثة أيام من وفاته اذا لم يتمكن صعاليك السلطة من مبايعة خليفة له، حكم #عْمان كطاغية في حياته ويريد تمديد حكم الطغيان بعد موته.”
ودفاعاً عن السلطان قابوس، شن مغرّدون عمانيون هجوماً عنيفاً على الأكاديمي الأردني معتبرين تغريدته إساءته لسلطنة عمان كلها وسلطانها قابوس بن سعيد.
وعبّر المغرّدون عن غضبهم من تعرّض الأكاديمي الأردني بالإساءة الصريحة للسلطان قابوس، معبرين عن وفائهم للسلطنة وسلطانها ومؤكدين أن العمري مدفوع من قبل جهة ما كما الهارب سعيد جداد الذي يحركه الكوتش محمد بن زايد وفق أوامره.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتطاول فيها العمري على السلطنة وسلطانها حيث سبق أن فعل ذلك عقب ظهوره الأخير على شاشة قناة “الجزيرة” القطرية.
ولام العُمانيون قطر وقناة “الجزيرة” لاستضافتها الأكاديمي الأردني الذي سبق أن هاجم السلطان قابوس وسياسة السلطنة.
وكان الدكتور نصير العمري ظهر على شاشة قناة “الجزيرة” مع الإعلامي فيصل القاسم في برنامجه الاتجاه المعاكس في سبتمبر الماضي ما أثار غضب العُمانيين بسبب مواقف العمري الهجومية ضد السلطنة.
ونشطت كتائب الذباب الإماراتي مؤخرا وكذلك الكتاب والمغردين المحسوبين على أبوظبي، في الترويج لشائعات مغرضة عن صحة السلطان قابوس تزامنا مع رحلته العلاجية لبلجيكا بهدف هز استقرار السلطنة وتحقيق أهداف ابن زايد التي لم تنجح خلية مسقط في تنفيذها.