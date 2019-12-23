على خطى الهارب “جداد” وذباب “الكوتش”.. كاتب أردني يشتم السلطان قابوس ويتمنى وفاته سريعا وعُمانيون يتصدون لـ”سفالته”

فجر الكاتب الأردني المثير للجدل الدكتور نصير العمري، غضب العمانيين بتطاوله على السلطان قابوس، واصفاً إياه بالطاغية والمحيطين به من المسؤولين بالصعاليك، ما عرضه لهجوم عنيف جدا من قبل النشطاء العمانيين بتويتر.

وكتب العمري تغريدة رصدتها “وطن”، فجر فيها غضب العمانيين الذين تصدوا له قائلاً :”الصحافة الدولية تتحدث عن تدهور صحة الطاغية قابوس وتصف طريقته المضحكة المبكية في نقل السلطة الى خليفته”

الصحافة الدولية تتحدث عن تدهور صحة الطاغية قابوس وتصف طريقته المضحكة المبكية في نقل السلطة الى خليفته. كتب اسم خليفته في ثلاثة رسائل مختلفة تفتح بعد ثلاثة أيام من وفاته اذا لم يتمكن صعاليك السلطة من مبايعة خليفة له. حكم #عْمان كطاغية في حياته ويريد تمديد حكم الطغيان بعد موته. — د. نصير العمري (@dr_naseer) December 23, 2019

وزاد في إساءته وتطاوله قائلا:”كتب اسم خليفته في ثلاثة رسائل مختلفة تفتح بعد ثلاثة أيام من وفاته اذا لم يتمكن صعاليك السلطة من مبايعة خليفة له، حكم #عْمان كطاغية في حياته ويريد تمديد حكم الطغيان بعد موته.”

ودفاعاً عن السلطان قابوس، شن مغرّدون عمانيون هجوماً عنيفاً على الأكاديمي الأردني معتبرين تغريدته إساءته لسلطنة عمان كلها وسلطانها قابوس بن سعيد.

لا عجب… انت مريض وتحتاج إلى علاج نفسي، وما على المريض من حرج… اخر من يتكلم هم مرتزقة الغرب — دويم بن سالم الشعيلي (@dsdsoman) December 23, 2019

باذن الله الواحد ألاحد المعبود الصمد سوف يبتليك الله بلاء تقشعر منه ألابدان قول أمين بس — 🌴بدية🌴 (@alrshed2011) December 23, 2019

لا يغركم كلام الصعلوك دا في السلطان قابوس حفظه الله…..هذا الردّ عليه عبارة عن إعطاء قيمة له وهو بلا قيمة ولا شرف أساساً😊



تحية لأهل عمان الطيبين والله يديم عليهم العز في ظل السلطان الحكيم(( قابوس)) 🌹 — sting (@KhSting) December 23, 2019

وعبّر المغرّدون عن غضبهم من تعرّض الأكاديمي الأردني بالإساءة الصريحة للسلطان قابوس، معبرين عن وفائهم للسلطنة وسلطانها ومؤكدين أن العمري مدفوع من قبل جهة ما كما الهارب سعيد جداد الذي يحركه الكوتش محمد بن زايد وفق أوامره.

ماعليكم منه هذا ممكن ينقلب ١٨٠درجه ويتحول إلى مادح وإلى صديق. معتدل… بس يطرش له شيك بالريال العماني وقدره كم ألف سيتحول إلى الإتجاه الآخر…. هذا من عبده المال لا أخلاق ولا ضمير ولا ذمه ولا نخوه عربيه ولا شئ… أمعه — النسر الذهبي (@hdss920) December 23, 2019

@RoyalOmanPolice @oman_pp

لمتى نسمح لمثل هذا بالتطاول على مولانا الا يجب ايقافهم ورفع قضايا دولية عليهم.. — زهر البنفسج (@17vIgO5V7yXZHJV) December 23, 2019

حسبنا الله ونعم الوكيل عليك اللهم اهلك نصير العمري ومن معه بمرض يأكل جسمه في الدنيا قبل الآخرة — نجمة الأحلام (@QoWI19WybQ8r4fq) December 23, 2019

وهذه ليست المرة الأولى التي يتطاول فيها العمري على السلطنة وسلطانها حيث سبق أن فعل ذلك عقب ظهوره الأخير على شاشة قناة “الجزيرة” القطرية.

ولام العُمانيون قطر وقناة “الجزيرة” لاستضافتها الأكاديمي الأردني الذي سبق أن هاجم السلطان قابوس وسياسة السلطنة.

وكان الدكتور نصير العمري ظهر على شاشة قناة “الجزيرة” مع الإعلامي فيصل القاسم في برنامجه الاتجاه المعاكس في سبتمبر الماضي ما أثار غضب العُمانيين بسبب مواقف العمري الهجومية ضد السلطنة.

ونشطت كتائب الذباب الإماراتي مؤخرا وكذلك الكتاب والمغردين المحسوبين على أبوظبي، في الترويج لشائعات مغرضة عن صحة السلطان قابوس تزامنا مع رحلته العلاجية لبلجيكا بهدف هز استقرار السلطنة وتحقيق أهداف ابن زايد التي لم تنجح خلية مسقط في تنفيذها.