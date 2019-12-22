“شاهد” فيديو لـ”نائلة” ابنة الأمير تميم مع جدها الشيخ حمد التقط دون علمهما يحظى بتفاعل واسع

حظى مقطع فيديو متداول لأمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة، ظهر فيه يتناول الفطور الجماعي مع أحفاده، على تفاعل واسع من قبل النشطاء.

مقطع الفيديو المتداول أظهر الشيخ حمد بن خليفة، في سوق واقف وهو يتناول الفطور مع جميع أحفاده وسط المواطنين.

#عندما_يكون_الحاكم_بين_الشعب

سمو الأمير الوالد #العود يفطر مع جميع أحفادة في سوق واقف بين الناس ..

و الشيخة نايلة بنت سمو الامير #تميم_بن_حمد تحمل أختها الصغير بينهم ..الله يحفظهم وينفع بهم البلاد والعباد ✌️🇶🇦 pic.twitter.com/Gzz8eOxhhx — بندر مبارك آل شافي (@Bandaralshafi) December 22, 2019

وبرز في المقطع ظهور الشيخة نائلة ابنة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والتي ظهرت تحمل أختها الصغيرة ويداعبها جدها.

وعلق الكثير من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” على هذا المقطع، مشيدا بتواضع أمير قطر الوالد وحبه لشعبه وحرصه على التواصل الدائم مع المواطنين دون حواجز.

يشار إلى أن نائلة ابنة الأمير تميم من مواليد 2010 وهي ابنته من زوجته الشيخة “العنود مانع الهاجري”.