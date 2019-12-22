ابنة الامير تميم مع جدها
ابنة الامير تميم مع جدها
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“شاهد” فيديو لـ”نائلة” ابنة الأمير تميم مع جدها الشيخ حمد التقط دون علمهما يحظى بتفاعل واسع

كتب خاص "وطن"
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حظى مقطع فيديو متداول لأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، ظهر فيه يتناول الفطور الجماعي مع أحفاده، على تفاعل واسع من قبل النشطاء.

مقطع الفيديو المتداول أظهر الشيخ حمد بن خليفة، في سوق واقف وهو يتناول الفطور مع جميع أحفاده وسط المواطنين.

وبرز في المقطع ظهور الشيخة ابنة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والتي ظهرت تحمل أختها الصغيرة ويداعبها جدها.

وعلق الكثير من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” على هذا المقطع، مشيدا بتواضع أمير قطر الوالد وحبه لشعبه وحرصه على التواصل الدائم مع المواطنين دون حواجز.

يشار إلى أن نائلة ابنة الأمير تميم من مواليد 2010 وهي ابنته من زوجته الشيخة “العنود مانع الهاجري”.

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