جريمة بشعة بدولة عربية .. هكذا قتلت امرأةٌ زوجها بمساعدة عشيقها وصدمة غير متوقعة لها!!

قتلت ربة منزل زوجها بمساعدة عشيقها، واستولت على أمواله، في جريمةٍ هزّت مدينة الخانكة التابعة لمحافظة القليوبية بمصر.

لكن عدم إيفاء العشيق بالزواج منها جعلها تعترف بجريمتها بعد أن كشف الطب الشرعي أن الوفاة ليست طبيعية.

وتم ضبط الزوجه والعشيق واعترفا بجريمتهما ومثلا الجريمة أمام فريق من النيابة التي قررت حبسهما .



واعترفت الزوجة أنها وراء الجريمة بمساعدة عشيقها للاستيلاء على أمواله، حيث وضعا المنوم للزوج في الشاي ووضع العشيق قطعة قماش مبللة على فمه وكتم أنفاسه بمساعدتها.

وبعد الجريمة استولى العشيق منها على 200 ألف جنيه وبدأ يبتزها ورفض الزواج منها وارتبط بامرأة أخرى فيما طلب أهل المجني عليه تشريح الجثة ليتم كشف الجريمة.