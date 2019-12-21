الهارب “سعيد جداد” يتطاول على السلطان قابوس ويصفه بـ”العاجز”.. ويدعو العُمانيين للفوضى!

يروج العُماني الهارب “سعيد جداد” الممول من الإمارات والمقيم في لندن، لإشاعات عن تدهور الحالة الصحية للسلطان قابوس بن سعيد.



وزعم في حلقةٍ بثها عبر “يوتيوب” أن السلطان “يحتضر”، وهو “عاجز” وفي حالة “موت سريري”. كما ادّعى



وهاجم “جداد” السلطان قابوس، وقال إنه يمسك بزمام كل السلطات في البلد.



واتهم وزراء الحكومة العمانية بأنهم يبيعون وينهبون ويسرقون ما يريدون.



وحرّض الهارب “جداد” الممول من الإمارات، العُمانيين على الخروج الى الشوارع، لنشر الفوضى والفلتان باسم “الثورة”، كما يريد.



ودائما ما تقابل تصريحات سعيد جداد وفيديوهاته بهجوم واسع من قبل العُمانيين، الذين يصفونه بـ”خائن وطنه” الذي باع نفسه لعيال زايد مقابل الريالات.



وسبق أن ألقت السلطات الأمنية العُمانية، في 25 نوفمبر 2015، القبض على سعيد جداد بتهمة “نشر مواد من شأنها أن تخل بالنظام العام”.

وقبلها ألقي عليه القبض في 10 ديسمبر 2014، وجرى التحقيق معه عن أنشطته وعلاقاته مع المنظمات الدولية، وحول ما ينشره على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم أطلق سراحه في 22 ديسمبر 2014

ثم ألقي عليه القبض مجددا في 21 يناير 2015، وأدين من قبل محكمة مسقط في 8 مارس 2015، والحكم عليه بثلاث سنوات سجنا بتهمة “النيل من هيبة الدولة” وسنة سجنا بتهمة “التحريض على التجمهر” و “الإخلال بالأمن العام”.

ووجهت إليه محكمة صلالة تهمة اقتراف جرائم إلكترونية، وأدانته في 17 مارس 2015 بسنة سجنا وغرامة مالية قدرها 1000 ريال عماني، ليفرج عنه في 7 أبريل بكفالة ومن ثم هرب إلى لندن ليتحول إلى بوق ناعق ضد السلطنة بتوجيهات محمد بن زايد.