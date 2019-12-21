أكاديمي إماراتي يهاجم “بن زايد” بعد دعوته لتجديد الإسلام بالتطبيع مع إسرائيل ويؤكد أن “هذه الزبالة ستُكنَس”

هاجم الأكاديمي الإماراتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، الدكتور يوسف اليوسف، وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد بعد دعوته للتطبيع مع إسرائيل عبر ترويجه لمقالة تدعو “لإصلاح أو تجديد” الإسلام والتحالف العربي مع إسرائيل.

وقال “اليوسف” في تغريدةٍ بــ”تويتر” إنّ “الإسلام الذي يدعو اليه هذا الشخص –في إشارةٍ الى بن زايد- هو إسلام امريكا”، اي إسلام الذل والهوان والقبول بأمثاله من السذج والمتهافتين على غنائم الدنيا والمستعدين للنوم في فراش أعداء الأمة كامثال نتيناهو وسيخرج ان شاء الله جيل يحمل راية الإسلام ويكنس هذه الزبالة الفاسدة ويحرر الارض من احفاد القردة واذنابهم”.

الإسلام الذي يدعو اليه هذا الشخص هو إسلام امريكا اي إسلام الذل والهوان والقبول بأمثاله من السذج والمتهافتين على غنائم الدنيا والمستعدين للنوم في فراش أعداء الأمة كامثال نتيناهو وسيخرج ان شاء الله جيل يحمل راية الإسلام ويكنس هذه الزبالة الفاسدة ويحرر الارض من احفاد القردة واذنابهم https://t.co/7iTi8pcbxy — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) December 22, 2019

ونشر “بن زايد” على حسابه الرسمي بتويتر مقالة جاءت بجريدة (The Spectator) وهي مجلة بريطانية أسبوعية تتناول السياسة والثقافة والشؤون الجارية.

Islam’s reformation: an Arab-Israeli alliance is taking shape in the Middle East | The Spectator https://t.co/uzJNi6GUsa — عبدالله بن زايد (@ABZayed) December 21, 2019

ودعت الجريدة في مقالها الذي تبناه وزير خارجية الإمارات بحسب ما رصدته (وطن) إلى ما وصفته بـ “تجديد الاسلام والتحالف العربي مع إسرائيل.”

وأشاد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتبني ابن زايد لهذه الفكرة

وشارك نتنياهو، تغريدة “بن زايد” على حسابه الرسمي بتويتر وعلق:”أرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من الدول العربية. لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام.”

أرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من الدول العربية. لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام. https://t.co/BteIBnor1b — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 21, 2019

وانهالت الردود الغاضبة والمهاجمة لوزير خارجية الإمارات من قبل النشطاء الذين نددوا بسياسات وليي عهد أبوظبي والسعودية الرامية للتطبيع مع المحتل الصهيوني وبيع القضية الفلسطينية.