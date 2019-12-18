مستشار ابن زايد ارتدى ثوب “دحلان” واستفز القطريين بتهنئة “سخيفة” بمناسبة اليوم الوطني القطري.. هكذا ردوا عليه
تسبب مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، في موجة غضب واسعة بين القطريين على تويتر بعد تغريدة مستفزة له هنأ فيها قطر بمناسبة اليوم الوطني، ما عرضه لهجوم عنيف.
وكتب مستشار “ابن زايد” في تهنئته التي وصفها ناشطون بأنها جاءت على الطريقة الدحلانية ـ في إشارة للقيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان ـ “مبروك للاشقاء في #قطر #اليوم_الوطني_القطري لقد حان وقت انهاء نهج الشقاوة والتحريض والتغريد خارج السرب”
وتابع مستفزا القطريين:”كما حان وقت العودة الى البيت الخليجي والابتعاد عن الاخوان والارتماء في حضن اردوغان.”
وجاءت ردود القطريين عنيفة على مستشار ابن زايد الذين هاجموه بشدة بسبب افتراءاته ومزاعمه الكاذبة المستمرة ضد قطر.
وأحرجه أحد النشطاء برده:”أخي لماذا تريدون من قطر تسير في سرب محكوم عليه بالفشل لماذا حريصون على الفشل شعب قطر لايريد الرجوع للخلف وللفشل نعم طريقكم محكوم عليه بالفشل”
وكتب آخر مهاجما الأكاديمي الإماراتي:”السرب الذي تدعو قطر إليه … أضاع البوصلة منذ زمن بعيد”
وتحتفل قطر، اليوم الأربعاء، بيومها الوطني، تحت شعار “المعالي الكايدة” الذي أطلقته اللجنة المنظمة لفعاليات هذا اليوم، حيث تشهد الدولة مسيرات وفعاليات في عدد من مناطقها.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا نقلها تلفزيون قطر الرسمي لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، خلال تأديته رقصة العرضة بالسيف، ضمن فعاليات اليوم الوطني للبلاد.
وفي وقت سابق، غرد الشيخ تميم على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مهنئا القطريين بيومهم الوطني، وقال: “إلى إخواني وأخواتي في وطننا الغالي.. كل عام وأنتم وكل من يعيش في رحاب هذا البلد بألف خير بمناسبة اليوم الوطني”.
وأضاف: “كل عام وقطر أكثر منعة وقوة وازدهارا. أدام الله عليكم نعم الأمن والرخاء والاستقرار”.
ومن أبرز الاحتفالات التي تشهدها قطر في هذا اليوم، المسيرة الوطنية التي ستقام في كورنيش العاصمة الدوحة، وتشارك فيها القوات المسلحة وقوات الحرس الأميري وقوة الأمن الداخلي “لخويا” ووزارة الداخلية.
وشهدت سماء البلاد اليوم الأربعاء استعراضا جويا مهيبا لطائرات القوات الجوية القطرية.
وتحتفل قطر بيومها الوطني تحت شعار “المعالي كايده”، وهو مقتبس من أحد الأبيات الشعرية للمؤسس الراحل، الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني.
واليوم الوطني هو إحياء لذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، في 18 ديسمبر من عام 1878، والذي أرسى قواعد دولة قطر الحديثة.