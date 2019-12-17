متحرّش “وقح” طارد الطالبات في الكويت بالشارع .. وهكذا انتهى مصيره

القت شرطة المرور بمحافظة الفروانية في الكويت القبض على شاب تحرّش بالطالبات عند كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في منطقة العارضية.

وتبيّن أن المتحرش كان يقود مركبة مخالفة مطلوبة للضبط والإحضار، حيث عمد الى الاستعراض بها والتحرش بالطالبات.

وانتقل رجال المرور إلى المكان بعد ورود بلاغ، وعند وصولهم رصدوا الشاب، وهو يعترض طريق الطالبات، فطلب منه أحد رجال المرور التوقف إلا أنه لم يمتثل له، وفر هارباً داخل شوارع منطقة العارضية الحرفية، وتمت ملاحقته ومحاصرته من قبل دوريات المرور.

وقال مصدر أمني انه تبيّن أن المتهم مواطن، كما أن مركبته بلا لوحات وتعج بالمخالفات ومطلوبة للحجز بسبب قضايا الاستهتار والرعونة التي سبق أن تورط بها.

وتقرر حجز المتحرش وإحالته إلى مخفر المنطقة، وإحالة مركبته إلى كراج الحجز، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.