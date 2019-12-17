صباح خالد الصباح
صباح خالد الصباح
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وزراء حافظوا عن مناصبهم مع انضمام 3 نساء.. تعيين حكومة كويتية جديدة برئاسة صباح خالد الصباح

كتب وطن
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أصدر أمير ، الشيخ صباح الأحمد الصباح، مرسوماً بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح.

وذكرت صحيفة الراي الكويتية أن الحكومة الجديدة برئاسة صباح الخالد أدت اليمين الدستورية اليوم أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتضم الحكومة الجديدة  ثلاثة عناصر نسائية هن الوزيرات (رنا الفارس، وغدير أسيري، ومريم العقيل).

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الحكومة ضمت جدد للداخلية والدفاع والخارجية والمالية، بينما حافظ وزير النفط خالد الفاضل على منصبه.

ويأتي تعيين الجديدة، بعد شهر من استقالة حكومة جابر المبارك في 14 نوفمبر الجاري عقب طلبي استجواب نيابيين قدما ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان، جنان بوشهري، ووزير المالية، نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام.

وشهدت الكويت احتجاجات شعبية مطلع نوفمبر الماضي، للمطالبة بالإصلاحات السياسية، وسط انتقادات حادة للسياسة الحكومية.

وتعتبر الحكومة المستقيلة هي السابعة التي يرأسها جابر المبارك، وتشكلت في ديسمبر 2017، وقد ترأس الحكومة للمرة الأولى في نوفمبر 2011.

من الجدير ذكره، أن رئيس الوزراء الجديد، شغل في الحكومة المستقيلة منصب وزير الخارجية.

وذكرت وسائل إعلام مختلفة أنّ “خلافات بين الوزراء على تركيبة مجلس الوزراء وطريقة التعاطي مع الأوضاع المحلية دفعت الشيخ جابر المبارك إلى تقديم استقالة حكومته”.

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