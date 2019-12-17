مروحية وسيارات وإطلاق نار وخيول.. “شاهد” الوليد بن طلال في رحلة استجمام عائلية برفقة الأميرات الخمسة

نشر رجل الأعمال السعودي الأمير، الوليد بن طلال، مقطع فيديو لأحدث رحلات الاستجمام العائلية الخاصة التي قضاها مؤخرا في وسط الصحراء.

وظهر الأمير في الفيديو برفقة حفيداته الخمس وفريق كبير من المساعدين والمرافقين، وسط مخيم مجهز أقيم وسط الصحراء.

وخلال فترة مكوثه استقبل الوليد برفقة حفيداته الأميرات الخمس، نساء سعوديات واستمع إلى مطالبهن ومنحهن بعض المساعدات من منازل وسيارات. حسب ما ظهر في الفيديو الذي أطلعت عليه “وطن”.

وعلق الأمير الوليد بن طلال على الفيديو قائلاً :” ويك اند مع الأميرات الخمسة سارا، جنى، مايا، دلال، نورا والزميلات والزملاء بالبر “.

ويك اند مع الأميرات الخمسة سارا، جنى، مايا، دلال، نورا والزميلات والزملاء بالبر



Weekend with my five grand daughters Sara, Jana, Maya, Dalal, Noura and friends in the desert pic.twitter.com/1oWoOicmVM — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) December 16, 2019

ومؤخراً ذكرت تقارير أن الملياردير الوليد بن طلال، وعائلات سعودية ثرية، استثمروا مبالغ هائلة للاكتتاب بأسهم شركة “أرامكو” .

وجاء اسم الوليد بن طلال وعائلة العليان، بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال العاملين في مجال النفط كأبرز الأسماء المشاركة في الاكتتاب. حسب ما ذكرت وكالة “بلومبوغ” الأمريكية.

وحسب المصادر فإن عائلة العليان التي تمتلك حصة كبيرة في مصرف “كريدي سويس” السويسري تفكر في شراء أسهم “أرامكو” بمئات الملايين من الدولارات، وأن الوليد أجرى محادثات لتخصيص مبلغ كبير للاكتتاب العام على أسهم عملاق النفط السعودي.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد زج بالامير الوليد بن طلال في سجونه ضمن حملة الاعتقالات التي شملت أمراء وأثرياء ورجال أعمال المملكة، وهو ما أسماه الامير الصغير بحملة القضاء على الفساد، ولكن ما اتضح بعدها أن حملة ابتزاز حيث قام بسجنهم جميعاً في فندق الريتز كارلتون لمساومتهم وهذا ما جرى مع أغلبهم.