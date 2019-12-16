“شاهد” ناشط قطري يمسح الأرض بـ”كرامة الجيش الاماراتي” وينصح ابن زايد بتشكيل جيش من القرود لتحقيق حلمه

اقترح الناشط القطري، أحمد القوبري، على ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، أن يقوم باستبدال “جنود الإمارات البواسل” بـ” جيش من القرود” تحت مسمى (قرود الإمارات البواسل).

وقال الناشط القطري في فيديو أطلعت عليه “وطن”، إن الامارات عجزت وفشلت في تشكيل جيش ذو كفاءة وشجاع، رغم الانفاق العسكري الضخم جداً والميزانية المفتوحة، مشيراً إلى أن الامارات تعتبر ثالث أكبر مستورد للاسلحة الامريكية، ناصحاً ابن زايد أن ياخذ بنصيحته بإنشاء جيش من القرود لانها فكرة “ليست بطالة”. كما قال.

وأضاف القوبري إلى أن جيش القرود كان فكرة زعيم وقائد الاتحاد السوفيني ستالين الذي قرر أن ينشئ جيش من القرود بقوة خارقة أي (مخلوق جديد لا يشعر بالألم ويعمل فترة طويلة دون طعام أو شراب وينصاع للأوامر)، وقد كلف أحد علماء الهندسة الوراثية والتهجين الصناعي بمشروع انسانزي أي نصف انسان والنصف الاخر شمبانزي، وكان يسعى أن يطلق على المشروع اسم (قرود استالين البواسل).

الجزء الأول 1

قرود الامارات البواسل pic.twitter.com/CFWSRxwQr7 — 🇶🇦احمد القوبري 🇶🇦 (@Ahmad_alqawbari) December 16, 2019

ويقول الناشط القطري إن مشروع ستالين فشل ولكنه في الإمارات سينجح لان الامارات متطورة جداً ولديهم وزارة اللامستحيل ووصلوا إلى القمر مؤخراً وكذلك عندهم المتبرعين كثار “.

وأضاف :” إذا أراد ابن زايد ان تكون الامارات دولة متقدمة ورائدة في الوطن العربي، وقائدة للامة العربية والاسلامية، فإنه لن يصل إلى هذه المرحلة بجيش الامارات البواسل الذي يعتبر بدون بواسل، لانه لن يستطيع الوصول للسيطرة والهيمنة ولن يستطيع ان يستعيد الجزر المغتصبة الا بقرود الامارات البواسل”.!!!

الجزء الثاني 2

قرود الامارات البواسل pic.twitter.com/NM7rIYkfF1 — 🇶🇦احمد القوبري 🇶🇦 (@Ahmad_alqawbari) December 16, 2019

وفي ضربة قاضية لـ”ابن زايد”, اقترح الناشط الاماراتي عندما يتم انشاء جيش القرود البواسل أن يقوم ابن زايد بتحويل جنوده للعمل في أمن الفنادق والمطاعم والمجمعات والاسواق تحت اشراف ضاحي خلفان.