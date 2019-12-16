“شاهد” قُبْلة ساخنة وملابس مثيرة وسيلفي.. شيما الحاج تثير جدلاً واسعاً بعد ظهورها بأحضان صديقها

أثارت الفنانة المصرية شيما الحاج، والتي اشتهرت بعد فضيحة فيديوهات خالد يوسف الاباحية التي هزت الشارع المصري، جدلاً واسعاً بعد ظهورها وهي تقبل أحد أصدقائها.

وتداول ناشطون صور نشرها صديق سيما الحاج، خاصة بها عن طريق خاصية الـ”ستوري” على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وهي ترتدي ملابس مثيرة بجانب بعض الصور وهي بجانبه وتقوم بتقبيله.

وحضرت الفنانة شيما الحاج، منذ أيام، في فعاليات افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ41 التي افتتحت يوم 20 نوفمبر الماضي، حاليا بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، وانتهت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم الجمعة الماضي.

في وقت سابق، تعرضت شيما الحاج لأزمة صحية، دخلت على إثرها المستشفى، وخرجت الفنانة، بفيديو عبر صفحتها الرسمية على “انستجرام”، تطمئن فيه جمهورها وتكشف ملابسات ما حدث لها.

ووجهت الشكر لجمهورها الذين راسلوها للاطمئنان على حالتها الصحية، موضحةً أنها وأثناء ذهابها لحضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الجمعة الماضية، تعطلت بها السيارة على طريق “مصر – السويس”، في مكان يوجد به تصليحات أشغلت الطريق.

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار “أسعد” وعضوية المستشارين محمود كامل وياسر بركات، استمرار إخلاء سبيل “منى فاروق” وشيما الحاج المتهمتين بالتحريض على الفجور.