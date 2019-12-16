فيديوهات صادمة ومرعبة من الكويت.. “شاهد” السيارات تغرق في مياه الأمطار وما حدث للمنازل والمستشفيات “كارثة”

شهدت الكويت اليوم، الاثنين هطول كميات كبيرة من الأمطار، تشكلت على إثرها سيول في بعض المناطق تسببت بغرق عدد من السيارات والمنازل والمستشفيات.

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حاليا.. شلل مروري يصيب الشوارع بسبب الامطار#امطار_الكويت pic.twitter.com/WIQqTxHe71 — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) December 16, 2019

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تشكل سيول نتيجة الأمطار التي أغرقت الشوارع والمركبات تسبح فيها، فضلا عن تضرر عدد من المنازل والمستشفيات التي اخترقتها المياه.

#امطار_الكويت

لاحول ولا قوة إلا بالله

مياه الأمطار تُداهم بعض المنازل الان

الله يستر عليهم ويحفظهم من كل مكروه

المصدر: @eissa_ahmed16 pic.twitter.com/IV4sIcsVIq — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 16, 2019

المواطن محمد الرفاعي: شكرا يا وزارة الاشغال على فينيسيا «البندقية الايطالية» فرع جنوب السره.#امطار_الكويت pic.twitter.com/jKePjU9b2O — المجلس (@Almajlliss) December 16, 2019

وبدأت الأمطار بالهطول بغزارة على عدة مناطق مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الشديدة التي نتج عنها أضرار مادية جسمية، بعد تحذير مسبق من الإدارة العامة للأرصاد الجوية ووزارة الداخلية بضرورة توخي الحذر من شدة العواصف المرتقبة.

@Drbaselalsabah مياة الامطار تدخل الي مستشفي الجهراء ووزير الصحة يتحمل المسئولية السياسية لضعف البنية التحتية فى المستشفي pic.twitter.com/z4doGhbivw — AMNEWS (@abomarzoognews) December 16, 2019

ودعت الأرصاد المواطنين والمقيمين داخل الكويت إلى توخي الحيطة والحذر خلال هذه الفترة، وخاصة مرتادي البحر.

وعبر وسم “#أمطار_الكويت” عبر العديد من النشطاء الكويتين عن غضبهم الشديد مما حدث، ملقين اللوم على الدولة التي لم تستعد كالعادة لمواجهة هذه الظروف ببنية تحتية مناسبة ومصارف لتلقف مياه الأمطار.

أمطار اليوم تحول بر الكويت إلى بحر ،

ماشاء الله تبارك الرحمن 🇰🇼#امطار_الكويت pic.twitter.com/Fmm0CVsK3J — كـويـتي حُـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) December 16, 2019

وأظهر أحد المقاطع غرق عدة مركبات في شوارع منطقة الجهراء، التي شهدت أمطارًا غزيرة وعواصف رعدية شديدة، إضافة إلى دخول المياه إلى مستشفى الجهراء وفق ما وثقه النشطاء، فضلًا عن غرق شوارع ومنازل عدة في مناطق أخرى ”وسط حالة من الاستياء الشعبي لسوء الاستعداد الرسمي اللازم لمواجهة أزمة الأمطار“.

وتزامنت هذه الأمطار مع إعلان الجهات الرسمية استعدادها وجاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار وفق خطط معدة مسبقا، بعد عام من أزمة أمطار اجتاحت البلاد وتسببت بخسائر مادية وحالة وفاة.

وشهدت الكويت مطلع شتاء العام 2018 أمطارًا مشابهة نتج عنها سيول غزيرة وأضرار مادية وحالة وفاة كانت أحد أسباب استجواب وزيرة الأشغال والإسكان جنان بوشهري، التي قدمت استقالتها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قبيل استقالة الحكومة بيومين.