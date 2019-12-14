على ذمة ضابط إماراتي.. مستشارو محمد بن زايد قدموا له هذا الاقتراح بعد الفشل في فتح خط تواصل مع قطر

كشف حساب شهير بتسريباته السياسية من داخل قصور الحكم ومفاصل الدولة في الإمارات، عما قال إنه مقترح إماراتي من مستشاري ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قُدم له بعد فشل كل المحاولات الأخيرة في فتح قناة اتصال مع قطر تزامنا مع المصالحة الثنائية الجارية بين الدوحة والرياض.

وقال حساب “بدون ظل” ـ يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي ـ في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) حيث يحظى بمتابعة أكثر من ربع مليون شخص إنه بعد يأس مستشاري الشيخ محمد بن زايد من اجل فتح خط تواصل مع حكومة قطر تم عرض فكرة التواصل مع أحد المغرديين القطريين.

بعد يأس مستشارين الشيخ محمد بن زايد

من اجل فتح خط تواصل مع حكومة قطر

تم عرض فكرة التواصل مع احد المغرديين

القطريين ، في اجتماع يوم الخميس ، وتم

عرض اربعة اسماء مبدئيا ، وكان في الاجتماع

من اعترض الفكرة. — بدون ظل (@without__shadow) December 14, 2019

ولفت الحساب الشهير إلى أن هذا الاقتراح قُدم في اجتماع يوم، الخميس، الماضي وتم عرض 4 أسماء مبدئيا، وكان في الاجتماع من اعترض على الفكرة.

ويتزامن هذا مع التصريحات الرسمية المتداولة بين الطرفين السعودي والقطري بشأن مصالحة وشيكة، أشار إليها وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مؤكدا حدوث تقدم بمفاوضاتها.

وقال بن عبدالرحمن في تصريحات أدلى بها إلى وكالة “رويترز”، إنه تم إحراز تقدم بسيط في حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ عامين ونصف العام.

وأضاف وزير خارجية قطر في رد على سؤال عما إذا حصل هناك تقدم في قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت الأسبوع الماضي: “إن هناك تقدما، ولكنه تقدم بسيط”.

يذكر أنه منذ 5 يوليو 2017 شهدت منطقة الخليج توترا كبيرا على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الدوحة التي اتهمتها الدول الـ4 بـ “دعم الإرهاب والتحول عن المحيط العربي نحو إيران”، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية حادة بين هذه البلدان، بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

وكان الوزير القطري أعلن عن مباحثات مع السعودية حول الأزمة الخليجية، مشيرا إلى أن الحديث لم يدر عن المطالب الـ13 التعجيزية لعودة العلاقات مع الدوحة، وأن المفاوضات تبتعد عنها.