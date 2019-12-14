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شاهد| بعد الراقصة جوهرة .. تسريب صور لراقصة شهيرة في وضع مخل مع شاب!

كتب وطن
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا فاضحة للراقصة الشهيرة “” مع شاب مغربي.

وتظهر “مايا” في الصورة بأوضاع رومانسية مع الشاب المغربي المقيم بالخارج، في أحد المطاعم بباريس، حيث ظهرت جالسة على فخذيه ويتبادلات الحركات والنظرات المثيرة.

وبعد انتشار الفضيحة، خرجت الراقصة للتعليق، مشيرة إلى أنها تجمعها بالشاب علاقة خاصة لم تكشف تفاصيلها.

ويأتي نشر هذه الصور بعد الضجة التي أحدثتها فيديوهات مسربة للراقصة الروسية المقيمة بمصر “” والتي ظهرت فيها في أوضاع مخلة وإباحية مع شاب زعم بعد ذلك أنه زوجها.

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