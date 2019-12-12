شاهد| حادث سير مرعب في الكويت يقتل معلمتين خلال مهمة عمل .. وهذا مصير المتسبب بالحادث

لقيت معلمتان كويتيتان مصرعهما في حادث سير مروّع على طريق الفحيحيل مقابل منطقه ميناء عبدالله.

وفاة معلمتي اللغة العربية #هدية_العدواني و #الجازي_العجمي من مدرسة سلافة بنت سعد في حادث مروري خلال تكليفهما بمتابعة تجهيزات لجان امتحان الصف الخامس



(إنا لله وإنا إليه رآجعون) pic.twitter.com/UqV8YoUZ6t — ديوان الكويت 🇰🇼 (@aldew3n_q8) December 11, 2019

ونعت “مدرسة سلافة بنت سعد” معلمتي اللغة العربية هدية العدواني و الجازي العجمي، اللتين توفيتا في الحادث المروري خلال تكليفهما بمتابعة تجهيزات لجان امتحان الصف الخامس.

تنعى مدرسة سلافة بنت سعد المعلمتين#هدية_العدواني و #ألجازي_العجمي من قسم اللغة العربية واللتان وافتهما المنية إثر حادث أليم تعرضتا له خلال تكليفهما بمتابعة تجهيزات لجان امتحان الصف الخامس .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

عظم الله أجر ذويهم #الكويت #وزارة_التربية pic.twitter.com/eAJudw7ONY — المجلس (@Almajlliss) December 11, 2019

من جانبها، قالت صحيفة “الراي” المحلية إن المواطن المتسبب بالحادث قام بتسليم نفسه للمخفر اليوم حيث أفاد لرجال الأمن بأنه المتسبب بالحادث المروري الذي أسفر عن وفاة المعلمتين يوم أمس.

كما سلم المتسبب بالحادث مركبته وأحيل للتحقيق.

ونعى رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم المعلمتين “العدواني والعجمي”.