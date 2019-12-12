Galleryحياتنا

شاهد| حادث سير مرعب في الكويت يقتل معلمتين خلال مهمة عمل .. وهذا مصير المتسبب بالحادث

كتب وطن
0

لقيت معلمتان كويتيتان مصرعهما في حادث سير مروّع على طريق الفحيحيل مقابل منطقه ميناء عبدالله.

ونعت “مدرسة سلافة بنت سعد” معلمتي اللغة العربية هدية العدواني و الجازي العجمي، اللتين توفيتا في الحادث المروري خلال تكليفهما بمتابعة تجهيزات لجان امتحان الصف الخامس.

من جانبها، قالت صحيفة “الراي” المحلية إن المواطن المتسبب بالحادث قام بتسليم نفسه للمخفر اليوم حيث أفاد لرجال الأمن بأنه المتسبب بالحادث المروري الذي أسفر عن وفاة المعلمتين يوم أمس.

كما سلم المتسبب بالحادث مركبته وأحيل للتحقيق.

ونعى رئيس مجلس الامة الكويتي المعلمتين “العدواني والعجمي”.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

شخص تجاوز حدوده في مقبرة الصليبخات بالكويت.. وهذا ما فعله مع مرزوق الغانم خلال تقديمه…

حياتنا

شاهد| صدمة لنجمة كويتية من سؤال زوجة تريد طريقة لـ”المثلية” مع زوجة…

حياتنا

مفاجأة غير متوقعة في قضية الفعل الفاضح لشاب كويتي وفتاتين بالسيارة!!

حياتنا

في الكويت.. عامل مصري قفز من الطابق العاشر ليلقى حتفه على الفور والسبب صادم ومؤسف!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.