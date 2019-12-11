“ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم”.. حفل المنصورة يثير جدلاً واسعاً بعدما ردد الإمام هذه الآية وواصل المحتفلون الرقص والغناء!

فجر فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً في مصر، بعدما أظهر مواصلة القائمين على حفل المنصورة فعاليات حفلهم المثير للجدل رغم اذان الفجر وتلاوة الإمام لآيات من القرآن الكريم.
وشارك الآلاف من طلاب جامعة المنصورة في حفل الفنان حمادة هلال، الذين أقيم داخل الملعب الخاص بالجامعة، المقابل لأحد المساجد الشهيرة في المنطقة.
وأظهر الفيديو الإمام وهو يتلو آيات من القرآن الكريم، الا أن القائمين على الحفل واصلوا حفلهم دون احترام لمشاعر المصلين، حيث كرر الإمام الآية القرآنية ” وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ”, عدة مرات الا أنهم استمروا في الغناء والرقص لساعات الصباح الاولى.
وتوالت ردود الفعل الغاضبة على الفيديو الذي جرى تداوله بقوة في الشارع المصري، وهو ما أثار غضب المتابعين الذين اعتبروا ذلك تغييب للدين الاسلامي الذي يسعى النظام إلى تنفيذ رؤيته لاشغال الشباب المصري.
وأحيا حمادة هلال الحفل وسط حضور كبير وتصفيق حار أشعل الجامعة حيث بدأ حفلته علي أغنيه “بحبك آخر حاجه”، ثم قام بغناء العديد من أشهر أغانيه، وسط أجواء من التفاعل والرقص بين الطلاب.