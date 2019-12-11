“ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم”.. حفل المنصورة يثير جدلاً واسعاً بعدما ردد الإمام هذه الآية وواصل المحتفلون الرقص والغناء!

فجر فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً في مصر، بعدما أظهر مواصلة القائمين على حفل المنصورة فعاليات حفلهم المثير للجدل رغم اذان الفجر وتلاوة الإمام لآيات من القرآن الكريم.

وشارك الآلاف من طلاب جامعة المنصورة في حفل الفنان حمادة هلال، الذين أقيم داخل الملعب الخاص بالجامعة، المقابل لأحد المساجد الشهيرة في المنطقة.

وأظهر الفيديو الإمام وهو يتلو آيات من القرآن الكريم، الا أن القائمين على الحفل واصلوا حفلهم دون احترام لمشاعر المصلين، حيث كرر الإمام الآية القرآنية ” وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ”, عدة مرات الا أنهم استمروا في الغناء والرقص لساعات الصباح الاولى.

في مصر، شباب أحيوا حفلاً غنائيا صاخباً أمام مسجد، وعندما حان وقت صلاة المغرب، كرَّرَ الإمام آيةً مؤثرةً لعلّهم يستفيقون من غفلتهم💔👇pic.twitter.com/zbkJOXzAzF — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 10, 2019

وتوالت ردود الفعل الغاضبة على الفيديو الذي جرى تداوله بقوة في الشارع المصري، وهو ما أثار غضب المتابعين الذين اعتبروا ذلك تغييب للدين الاسلامي الذي يسعى النظام إلى تنفيذ رؤيته لاشغال الشباب المصري.

لا حول ولاقوه الا بالله ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واهدنا واصلح حالنا وردنا اليك ردا جميلا — a yasser (@mera_s_amien) December 10, 2019

لو يضرب زلزال لهربوا كلهم للمسجد ،القلوب ماتت وقست فهي كالحجارة أو أشد قسوة ، نسأل الله السلامة — Be khaki Memona (@memona_be) December 11, 2019

لا حول ولا قوة الا بالله اقسم بالله علامات تدل على قرب الساعه اللهم لا تُحاسبنا بما فعل السفهاء منا — AHMED (@Alnajjar_t7) December 10, 2019

(سيأتي زمانٌ على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ومن الإيمان إلا رسمه، ومن القرآن إلا حرفه، همهم بطونهم، دينهم دراهمهم، قبلتهم نساؤهم، لا بالقليل يقنعون، ولا بالكثير يشبعون) — мσzαмιℓ ⓭🏆㉝ 🇸🇩 (@madrid_sudan) December 10, 2019

لاحول ولا قوة إلا بالله فعل المسلمون بالإسلام مالم يفعله الاعدى به — حسين بن فهيد #ابن_نشيره . . . . . #النشيرات #سبيع (@H_F_Alnshirah_1) December 11, 2019

وأحيا حمادة هلال الحفل وسط حضور كبير وتصفيق حار أشعل الجامعة حيث بدأ حفلته علي أغنيه “بحبك آخر حاجه”، ثم قام بغناء العديد من أشهر أغانيه، وسط أجواء من التفاعل والرقص بين الطلاب.