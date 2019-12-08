بعد أن دفع “100” مليون دولار.. “شاهد” ابن سلمان يظهر “فجأة” في الدرعية للإشراف على عملية “الغسيل الرياضي”!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، خلال نزال للملاكمة بين المكسيكي آندي رويز جونيور ومنافسه البريطاني أنثوني جوشوا في الدرعية.

النزال على اللقب العالمي فاز به البريطاني جوشوا ليصبح ذلك الفوز رقم 23 في مسيرته مقابل هزيمة واحدة في حين أن خسارة رويز هي الثانية في مسيرته مقابل 35 فوزا.

فيديو حصل عليه مفتاح يُظهر "مبس" قبل قليل وهو يحضر شخصياً #نزال_الدرعية_التاريخي.

إشراف مباشر على عملية "الغسيل الرياضي" التي يريد أن يجمل بها ابن سلمان صورته أمام العالم، وينسيهم جرائمه. pic.twitter.com/kMC5i8vlMZ — مفتاح (@keymiftah79) December 7, 2019

وحسم جوشوا انتصاره بعدد النقاط من قبل ثلاثة حكام، اثنان منهم حكما بتفوق جوشوا بـ118-110 نقطة في حين كانت النتيجة من قبل الحكم الثالث: 119-109، ليتداول نشطاء تصريحاته عقب المباراة التي بدأها بـ”بسم الله” وسط هتاف من الجمهور.

سمو سيدي #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يحضر نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور ومنافسه البريطاني أنثوني جوشوا. pic.twitter.com/fRSPyESnp2 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) December 7, 2019

وكان حساب “مفتاح” الشهير على تويتر، كشف السر وراء دفع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، (100 مليون دولار) لشراء حقوق تنظيم نزال بطولة العالم في ملاكمة الوزن الثقيل، بين البريطاني “أنتوني جوشوا” و “أندي رويز” على أرض السعودية.

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وقال الحساب الشهير في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن صحيفة تلجراف البريطانية نشرت في أغسطس الماضي، خبراً مفاده ان ابن سلمان دفع نحو 100 مليون دولار لشراء حق تنظيم مباراة بطولة ملاكمة الوزن الثقيل في السعودية، مرجحاً والكلام لـ”مفتاح” أن تكون هذه الاموال دفعت بهدف تنظيم فوز البريطاني “أنتوني جوشوا” على منافسه بطل العالم الأميركي “أندي رويز”.!