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“شاهد” قَتَلَ وقُتِل.. طالب سعودي ينفّذ عملية إطلاق نار بقاعدة للبحرية الأميركية في فلوريدا

كتب وطن
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قال مسؤول أميركي إن مطلق النار في قاعدة للبحرية الأميركية في ، الجمعة، هو طالب طيران من الجنسية .

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن المسؤول الأمريكي قوله أن السلطات تحقق فيما إذا كان الحادث مرتبطا بالإرهاب.

وقتل في الحادث أربعة أشخاص بينهم المهاجم وجرح عدة أشخاص .

وكانت شرطة مقاطعة إسكامبيا قالت في تغريدة على تويتر إنها تستطيع “أن تؤكد أنه لم يعد في قاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية مسلح يطلق النار. تأكد مقتله”.

وفرض إغلاق أمني على قاعدة بنساكولا .

وقال المسؤول الإعلامي في البيت الأبيض جاد دير إن الرئيس دونالد ترامب “أُبلغ بحادثة إطلاق النار في قاعدة بنساكولا … ويتابع الوضع”.

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