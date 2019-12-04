في خرق للحصار.. ملك “جزيرة الرتويت” يخالف تعليمات ابن زايد ويخصص طائرتين لنقل البحرينيين إلى قطر
فيما اعتبر خرقا للحصار الذي تتزعمه الإمارات والسعودية ضد قطر، أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم تخصيص طائرتين لنقل الجماهير البحرينية، لمؤازرة منتخبها الأول في مواجهة العراق غدا الخميس، ضمن نصف نهائي بطولة “خليجي 24” التي تستضيفها قطر.
وتستضيف قطر النسخة الـ 24 من البطولة الخليجية في الفترة بين 26 نوفمبر الماضي و8 ديسمبر الجاري.
وتقام غدا مباراتان في الدور نصف النهائي للبطولة، حيث يلتقي منتخبا العراق والبحرين في نصف النهائي الأول، الساعة 17:30 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
ويجمع نصف النهائي الثاني بين المنتخب القطري المضيف ونظيره السعودي في تمام الساعة 20:00.
وأمس، الثلاثاء، قال ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2020″، إن بلاده لا تخلط بين السياسة والرياضة، وإنها رحبت بجميع المنتخبات المشاركة وجماهيرها في بطولة “كاس الخليج 24”.
وفي تصريحات سببت حرجا لقادة الحصار الذين حرموا القطريين من لقاء ذويهم بالدول المتزعمة للحصار الجائر، أكد أن الدوحة لم تمنع أحد من الدخول إليها، وأنها طبقت شعار البطولة “أهلا بالجميع في دوحة الجميع”.
وأضاف الخاطر في لقاء مع الصحفيين أن “كل مباراة أو بطولة تقام في قطر تمثل محطة إعداد في طريقنا لكأس العالم 2022″.