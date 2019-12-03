“شاهد” صدمة للمذيع .. لماذا انسحب وزير أردني سابق من حوار قبل أن يبدأ على شاشة “العربية”؟

فاجأ وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة مذيع قناة “العربية” السعودية بإعلان إنسحابه من لقاء على الهواء مباشرة بسبب اكتشافه وجود ضيف إسرائيلي في الحوار.



وقال “المعايطة” إنه أخبر موظفي القناة إنه لا يخرج في أي حوار ثلاثي يكون فيه اسرائيليون.



وأضاف: أنا سأنسحب إذا كان الضيف الاسرائيلي في الحوار معي مباشرة.



وقال: “لا أسجل على نفسي أني أتحاور مع إسرائيلي”.وطالما هو موجود لن أكمل الحوار.



وأشار الى سلوك اسرائيل الرديء تجاه الاردن والعرب.

وذكرت القناة 13 العبرية، الاثنين، أن الجيش الأردني أجرى تدريبات واسعة لصد أي هجوم إسرائيلي، بحضور العاهل الأردني عبدالله بن الحسين الذي كان يرتدي الزي العسكري.

ووفقًا للقناة، فإنه تم خلال التدريبات عرض خريطة أمام العاهل الأردني للحدود مع إسرائيل ومنطقة البحر الميت، ومنطقة غور الأردن.

وحملت التدريبات اسم “سيوف الكرامة” ارتباطًا بعملية الكرامة التي وقعت عام 1968 التي غزت فيها إسرائيل الأردن وهاجمت مواقع منظمة التحرير والجيش الأردني.

واعتبرت القناة، أن تلك التدريبات تحمل رسائل سياسية واضحة إلى إسرائيل في ظل الأزمة السياسية المتعمقة بين البلدين.