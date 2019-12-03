سميح المعايطة ينسحب من حوار على شاشة العربية
سميح المعايطة ينسحب من حوار على شاشة العربية
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“شاهد” صدمة للمذيع .. لماذا انسحب وزير أردني سابق من حوار قبل أن يبدأ على شاشة “العربية”؟

كتب وطن
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فاجأ وزير الإعلام الأردني الأسبق مذيع قناة “العربية” بإعلان إنسحابه من لقاء على الهواء مباشرة بسبب اكتشافه وجود ضيف إسرائيلي في الحوار.

وقال “المعايطة” إنه أخبر موظفي القناة إنه لا يخرج في أي حوار ثلاثي يكون فيه اسرائيليون.

وأضاف: أنا سأنسحب إذا كان الضيف الاسرائيلي في الحوار معي مباشرة.

وقال: “لا أسجل على نفسي أني أتحاور مع إسرائيلي”.وطالما هو موجود لن أكمل الحوار.

وأشار الى سلوك الرديء تجاه والعرب.

"لا أسجل على نفسي أني أتحاور مع إسرائيلي".. وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة ينسحب من لقاء مباشر على قناة العربية لوجود ضيف إسرائيلي

"لا أسجل على نفسي أني أتحاور مع إسرائيلي".. وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة ينسحب من لقاء مباشر على قناة العربية لوجود ضيف إسرائيلي

Posted by Shehab News Agency on Monday, December 2, 2019

وذكرت القناة 13 العبرية، الاثنين، أن الجيش الأردني أجرى تدريبات واسعة لصد أي هجوم إسرائيلي، بحضور العاهل الأردني عبدالله بن الحسين الذي كان يرتدي الزي العسكري.

ووفقًا للقناة، فإنه تم خلال التدريبات عرض خريطة أمام العاهل الأردني للحدود مع إسرائيل ومنطقة البحر الميت، ومنطقة غور الأردن.

وحملت التدريبات اسم “سيوف الكرامة” ارتباطًا بعملية الكرامة التي وقعت عام 1968 التي غزت فيها إسرائيل الأردن وهاجمت مواقع منظمة التحرير والجيش الأردني.

واعتبرت القناة، أن تلك التدريبات تحمل رسائل سياسية واضحة إلى إسرائيل في ظل الأزمة السياسية المتعمقة بين البلدين.

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