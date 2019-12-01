الحمد لله أن مكان نزول سيدنا آدم موثق.. “شاهد” الإمارات تواصل اكتشافاتها العظيمة و”سندباد” أصله إماراتي من العين

الحمد لله أن مكان نزول سيدنا آدم موثق.. “شاهد” الإمارات تواصل اكتشافاتها العظيمة و”السندباد” أصله إماراتي من العين

سخر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من مقطع فيديو لإماراتي يزعم أن شخصية “السندباد” الأسطورية هو من أصل إماراتي وتحديدا من مدينة العين.

وأظهر مقطع متداول على نطاق واسع وأثار سخرية كبيرة، مواطن إماراتي يوثق بالفيديو موقع واحة بصحراء مدينة العين الإماراتية ويزعم أن السندباد أقام بها مدة 10 أيام.

هل تعلمون بأن "السندباد" أقام في مدينة #العين الإماراتية لمدة عشرة أيام ؟! 😂😂pic.twitter.com/dUYQkJFEGr — نحو الحرية (@hureyaksa) November 30, 2019

وتسبب الفيديو في موجة سخرية كبيرة بين النشطاء الذين غرد أحدهم ساخرا:”أنا بصراحة مصدقنك حتى ذكر المؤرخ بأنه كان الصباح يشرب كبتشينو تحت الشجرة، وأيضا زاره عنتر وتبارزوا بالسيوف وغلب السندباد”

أنا بصراحة مصدقنك حتى ذكر المؤرخ بأنه كان الصباح يشرب كبتشينو تحت الشجرة، وأيضا زاره عنتر وتبارزوا بالسيوف وغلب السندباد وقال عنتر قصيدته المعروفة



يا سندباد السيف ليس مطاحن

ولست على ما بالمزماة بعارف

هيه بويه ما ينفع ففعلك لم يكن

سوى فعلا ما جاب الخنور المطارف pic.twitter.com/wd7WN5Yc20 — صوت الحق (@soudsalim6) November 29, 2019

وكتب آخر:”واحليلك يا سندباد عشرة ايام قاعد بدون أكل بس تشرب ماي بهالواحه قصدي تشرب بهالكابيتشينو لا بالله إنك صبور بصراحه … طبعا هذا مو سندبادنا ترا”

واحليلك يا سندباد عشرة ايام قاعد بدون أكل بس تشرب ماي بهالواحه قصدي تشرب بهالكابيتشينو لا بالله إنك صبور بصراحه … طبعا هذا مو سندبادنا ترا 🤩 — shiroos (@shiroos1) November 30, 2019

بينما ذكر ثالث ساخرا:”ومن المفارقات العجيبة أن توم وجيري من مواليد هذه المنطقة”

ومن المفارقات العجيبه ان توم وجيري من مواليد هذه المنطقه — عمرالزوقري (@OAlzookre) December 1, 2019

واسندباد أو السِّندباد البحري هو شخصية أسطورية من شخصيات ألف ليلة وليلة وهو بحار من بغداد، عاش في فترة الخلافة العباسية، ويقال إن السندباد الحقيقي تاجر بغدادي مقيم في عمان.

تعدّ حكاية السندباد البحري واحدة من أشهر حكايات ألف ليلة وليلة التي تدور أحداثها في الوطن العربي.

وفي أكتوبر الماضي سخر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من إعلان دولة الإمارات اكتشاف لؤلؤة عمرها 8 آلاف عام في الموقع الأثري في جزيرة مروح قبالة سواحل أبوظبي.

يشار إلى أنه في سبتمبر 2018 سخر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من إعلان دولة الإمارات اكتشاف أقدم مسجد في أبوظبي بمدينة العين والذي يعود تاريخه إلى أكثر من 1000 عام مضت بحسب مزاعم دائرة الثقافة والسياحة.

ونقلت الدائرة أن علماء الآثار بها قد اكتشفوا الآثار الإسلامية الجديدة بالقرب من موقع بناء مسجد الشيخ خليفة في العين وهي تتضمن عدة أفلاج وثلاثة أبنية عل الأقل والأكثر أهمية مسجد يعود إلى الفترة الذهبية المبكرة من العهد الإسلامي في فترة الخلافة العباسية قبل نحو ألف عام.

ومؤخراً، كثفت دولة الإمارات اهتمامها بالآثار، لدرجة أنها باتت تشتري آثاراً مسروقة جمعتها في متحف لوفر أبوظبي، كشفت الصحافة العالمية النقاب عنها.