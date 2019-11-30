مغرد عُماني يثير غضب الكويتيين في تعليقه على مباراة سلطنة عُمان والكويت.. وعُمانيون يكشفون حقيقة الأمر

أثارت تغريدة حماسية لمغرد عُماني استبقت مباراة الكويت وسلطنة عُمان التي انتهت منذ قليل بفوز المنتخب العُماني بهدفين نظيفين، غضب الكويتيين بتويتر.

المغرد العُماني خالد السعدي كان قد نشر صورة للوحة النتيجة من مباراة سابقة جمعت المنتخبين في بطولة كأس الخليج 22 وتفوقت فيها السلطنة على الكويت بخماسية، حيث تمنى “السعدي” تحقق نفس النتيجة اليوم.

التاريخ سيعيد نفسه وندعسكم دعس يالقواطي 🇴🇲🔥 ..!#الكويت_عمان pic.twitter.com/0BwAvLj9Ls — خالد السعدي 🇴🇲 (@K8_oman) November 29, 2019

وعلق بقوله:”التاريخ سيعيد نفسه وندعسكم دعس يالقواطي 🇴🇲”

التغريدة التي أغضبت المغردين الكويتيين وعلق الإعلامي الكويتي صلاح العلاج ساخرا بقوله:”و اخيييييرا لقينا عماني قليل ادب”

و اخيييييرا لقينا عماني قليل ادب

😍😍😍😍😍😍😍👌🏼 https://t.co/rHu7LbZTtG — صلاح العلاج (@SalahAlelaj) November 30, 2019

لتتابع الردود والسجال بين المغردين من الجانبين الذين أكدوا على الصلات القوية بين الشعبين الشقيقين وأن موقف مغرد لا يعبر بالضرورة عن الشعب بأكمله.

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يبين انه مب عماني لان مافي عماني قليل ادب يا اخ صلاح

وحتى ان كان عمااااني بعد انحب لعمانيين لو وشو يقولون

( الكويت وعمان) اخواااان

رضي من رضي وابى من ابى 👇🏻 pic.twitter.com/YzcgGlnNRs — وطن (@NEW_WATN) November 30, 2019

فيما لفت مغردون عُمانيون إلى أن هذا الحساب ليس عُماني وسبق أن تم التحذير منه.

يا أخي صلاح أنتم شعب عُرف بأخلاقة

وتعلمو جيداً محبة أبناء #عمان لكم هذا

الحساب نوهّنا بشأنه لايرتبط بأي صلة

للحسابات العمانية 🇴🇲❤🇰🇼 pic.twitter.com/TgmRKrrOZ4 — الزِّنَاد العُماني (حساب بديل)🇴🇲 (@FBywQiqUD75RYmO) November 30, 2019

وفضحه أحد المغردين العُمانيين بقوله:” حسابك من يونيو ٢٠١٩ ومسوي نفسك عماني!! مشكلتك يالذبابة الالكترونية الجهل والغباء طالما تسب الكويت وتحط تعليقات الخبول اللي مثلك عرفنا انك مو عماني ومنتحل اسم عماني تبي تضرب اخوان ببعض. الكويت وعمان شي واحد والفوز للكل واهل عمان م اهل الكويت ولا عزاء للذباب الالكتروني امثالك.”

حسابك من يونيو ٢٠١٩ ومسوي نفسك عماني!! مشكلتك يالذبابة الالكترونية الجهل والغباء طالما تسب الكويت وتحط تعليقات الخبول اللي مثلك عرفنا انك مو عماني ومنتحل اسم عماني تبي تضرب اخوان ببعض. الكويت وعمان شي واحد والفوز للكل واهل عمان م اهل الكويت ولا عزاء للذباب الالكتروني امثالك. — XIBALBA (@SXibalba) November 30, 2019

ونشطت مؤخرا عدد من الحسابات المزورة التي تدعي الهوية العُمانية تهدف من خلال تغريدات مسيئة نشر الفتنة والتحريض ضد سلطنة عمان.