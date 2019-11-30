الكويت وعمان
الكويت وعمان
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مغرد عُماني يثير غضب الكويتيين في تعليقه على مباراة سلطنة عُمان والكويت.. وعُمانيون يكشفون حقيقة الأمر

كتب خاص "وطن"
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أثارت تغريدة حماسية لمغرد عُماني استبقت مباراة وسلطنة عُمان التي انتهت منذ قليل بفوز المنتخب العُماني بهدفين نظيفين، غضب الكويتيين بتويتر.

المغرد العُماني كان قد نشر صورة للوحة النتيجة من مباراة سابقة جمعت المنتخبين في بطولة كأس 22 وتفوقت فيها السلطنة على الكويت بخماسية، حيث تمنى “السعدي” تحقق نفس النتيجة اليوم.

وعلق بقوله:”التاريخ سيعيد نفسه وندعسكم دعس يالقواطي 🇴🇲”

التغريدة التي أغضبت المغردين الكويتيين وعلق الإعلامي الكويتي ساخرا بقوله:”و اخيييييرا لقينا عماني قليل ادب”

لتتابع الردود والسجال بين المغردين من الجانبين الذين أكدوا على الصلات القوية بين الشعبين الشقيقين وأن موقف مغرد لا يعبر بالضرورة عن الشعب بأكمله.

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فيما لفت مغردون عُمانيون إلى أن هذا الحساب ليس عُماني وسبق أن تم التحذير منه.

وفضحه أحد المغردين العُمانيين بقوله:” حسابك من يونيو ٢٠١٩ ومسوي نفسك عماني!! مشكلتك يالذبابة الالكترونية الجهل والغباء طالما تسب الكويت وتحط تعليقات الخبول اللي مثلك عرفنا انك مو عماني ومنتحل اسم عماني تبي تضرب اخوان ببعض. الكويت وعمان شي واحد والفوز للكل واهل عمان م اهل الكويت ولا عزاء للذباب الالكتروني امثالك.”

ونشطت مؤخرا عدد من الحسابات المزورة التي تدعي الهوية العُمانية تهدف من خلال تغريدات مسيئة نشر الفتنة والتحريض ضد .

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