شاهد| ماذا فعلت الحكومة القطرية للجماهير الكويتية خلال قدومها لحضور مباراة الكويت وعمان

في لفتةٍ لاقت اعجاباً واسعاً، أمرت الحكومة القطرية بتوفير “موكب خاص” للجماهير الكويتية التي حضرت لمتابعة مباراة منتخب بلادها امام سلطنة عمان في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة خليجي24.

وتم نقل الجماهير الكويتية من المطار إلى المعلب بسهولة ويسر ومن دون أي إزدحام مروري.

رائع / الحكومة القطرية تأمر بتوفير «موكب خاص» للجماهير الكويتية حيث تم نقلهم من المطار إلى المعلب بسهولة ويسر ومن دون أي إزدحام مروري. #خليجنا_واحد #خليجي_24 #الكويت_عمان#منتخب_الكويت #منتخب_عمان pic.twitter.com/8WWaj6K1LW — المجلس (@Almajlliss) November 30, 2019

وعبّر كويتيون عن شكرهم لدولة قطر على حسن التنظيم.

احب قطر واهل قطر خليجنا واحد 🇰🇼🇶🇦🥰 — shaikha Almulla (@Shayoukh_99) November 30, 2019

ياحلو قطر وهلها وتميم المجد — ريحة الجنان (@rehataljenan) November 30, 2019

يلوموني بحب قطر🤦🏻‍♀️♥️ — ‏حنان❥ (@heaven_614) November 30, 2019

ماهي غريبة عليكم — 🇰🇼 ناصر خليفة (@Nasserkahlifa) November 30, 2019

وفي مشهد آخر، هتف سيل بشريّ من الجماهير الكويتية خلال دخولها لحضور المباراة باسم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

الجمهور يردد يا تميم يا تميم pic.twitter.com/CrxrvudX1u — كـويـتي حُـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) November 30, 2019

وانتهت مباراة المنتخب العماني مع شقيقه الكويتي لصالح الأحمر العماني بهدفين مقابل هدف .

وانتزع بهذا الفوز الأحمر العماني صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط فيما توقف الأزرق عند النقطة 3 في وصافة المجموعة بانتظار ما ستسفر عنه مباراة البحرين الذي يمتلك نقطة واحده أمام السعودية الذي يدخل مباراة اليوم بسجل خال من النقاط.

وسجل لعمان عبد العزيز المقبالي 16، 32 من ركلتي جزاء ويوسف ناصر للكويت 78.