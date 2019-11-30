الجماهير الكويتية
الجماهير الكويتية
حياتنا

شاهد| ماذا فعلت الحكومة القطرية للجماهير الكويتية خلال قدومها لحضور مباراة الكويت وعمان

كتب وطن
0

في لفتةٍ لاقت اعجاباً واسعاً، أمرت الحكومة القطرية بتوفير “موكب خاص” للجماهير الكويتية التي حضرت لمتابعة مباراة منتخب بلادها امام في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة .

وتم نقل الجماهير الكويتية من المطار إلى المعلب بسهولة ويسر ومن دون أي إزدحام مروري.

وعبّر كويتيون عن شكرهم لدولة على حسن التنظيم.

وفي مشهد آخر، هتف سيل بشريّ من الجماهير الكويتية خلال دخولها لحضور المباراة باسم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وانتهت مباراة المنتخب العماني مع شقيقه الكويتي لصالح الأحمر العماني بهدفين مقابل هدف .

وانتزع بهذا الفوز الأحمر العماني صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط فيما توقف الأزرق عند النقطة 3 في وصافة المجموعة بانتظار ما ستسفر عنه مباراة البحرين الذي يمتلك نقطة واحده أمام السعودية الذي يدخل مباراة اليوم بسجل خال من النقاط.

وسجل لعمان عبد العزيز المقبالي 16، 32 من ركلتي جزاء ويوسف ناصر للكويت 78.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

رغم مجهودات الذباب.. “تويتر” يبرئ قطر ويغلق حساب منافسة لـ إلهان عمر زعمت…

الهدهد

بعد فضح “وطن” لتطاوله على الكويت ورموزها ووصفهم بـ”الشحادين”.. الكاتب…

الهدهد

“لا أرى أن شيئا ما سيتغير”.. مسقط تعلن موقفها من تمديد اتفاق ”…

الهدهد

جمال ريان: هذه الأمور تدلل على أن السعودية خضعت للإمارات وقررت إجهاض مساعي حل الأزمة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.