“دول شوية عوانس”.. شيرين عبدالوهاب تستفز مشاعر السعوديات في حفلها بالرياض ثم تستدرك “الخطأ” وتحاول استرضاءهن

أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، جدلاً واسعاً، في تعليق لها في حفلها بالرياض على وسم مسيئ تصدر “الترند” السعودي خلال الايام الماضية.

وردت شيرين على مغردين في وسم كان يهاجمها قبل أيام لمطالبتها السيدات بالاستماع لكلام الرجال، وذلك خلال حفلها الذي أقيم على مسرح الفنان الراحل أبوبكر سالم في منطقة البوليفارد بـ«موسم الرياض».

وقالت الفنانة المصرية: «المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قولت الستات تسمع كلام الرجالة.. طب الرجالة دول عسل وسكر.. مش عارفة إيه اللي مزعلهم.. أكيد دول شوية عوانس».

فيما تعالت صيحات جمهور الحفل على تعليق شيرين، لتحاول بعدها استرضاء السيدات قائلة: «احنا جامدين وحلوين، أنا من الستات ولا أنا جنس تالت!، أصلهم تضايقوا وخصصوا (هاشتاج)، ولو عملتوا ساندويشات هاشتاج هأقول اللي أنا عايزاه، خليهم يموتوا بغيظهم».

وعقب تعليقها المثير مساء الجمعة تصدر وسم باسمها الوسوم الأكثر تداولاً (ترند) على تويتر في مصر والسعودية بوسم #شيرين_في_الرياض.

وانقسم رواد الشبكات الاجتماعية بعد ذلك بين مؤيد لكلامها ومشجع لمنطقها، وبين معارض لها وقائل إنها تقلل من قيمة المرأة.

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وكانت شيرين قالت في حفلها السابق بالرياض في وقت سابق من الشهر الجاري نوفمبر/تشرين الثاني: «طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا، يبقى نسمع كلامه أحسن».

شيرين ترضي الستات: احنا جامدين وحلوين.. ولو عملتوا ساندويشات هاشتاق هأقول اللي أنا عايزاه 😋😜 #حفلات_موسم_الرياض#mbc1 pic.twitter.com/27ERNHVTPr — MBC1 (@mbc1) November 29, 2019

هذا الحفل يعد الرابع لشيرين في المملكة، إذ قدمت حفلها الأول بجدة في أبريل/نيسان 2018، ثم قدمت حفلاً آخر في اليوم الوطني السعودي يوم 23 سبتمبر/أيلول 2019، تلاهما حفلان في «موسم الرياض»، ثانيهما مساء الجمعة.

وتشهد العاصمة فعاليات فنية واجتماعية في آخر مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة للعام 2019.

وعلى صعيدٍ آخر، تستعد شيرين لإطلاق أول عمل سينمائي رومانسي غنائي من بطولتها المطلقة، بعد 16 عاماً من المشاركة ضيفة شرف في فيلم «ميدو مشاكل» مع أحمد حلمي.