صحيفة بريطانية تكشف التفاصيل وتنشر لها فيديو مثير: ابنة أخ أسامة بن لادن تعمل في ملهى ليلي!

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن أن ابنة أخ زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، تعمل في ملهى ليلي في لندن.

وأوضحت الصحيفة أن وفاء دوفور (44 عاما)، وهي ابنة الأخ غير الشقيق لابن لاند، ولدت من أب سويسري وأم إيرانية.

وتابعت أن دوفور تعمل في فرقة غناء تتجول في ملاه ليلية في لندن، رفقة مطربتين آخرتين.

وبرغم عملها في الملاهي الليلية، إلا أن دوفور التي ولدت في كاليفورنيا، درست في كلية الحقوق بجامعة كلومبيا في نيويورك.

وبحسب “ديلي ميل”، فإن دوفور تحمل جنسية أمريكية، ولم تلتق بعمها إطلاقا، إضافة إلى أنها لم تلتق والدها سوى مرة واحدة.

وقالت إن هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001، جعلتها تبكي مطولا، إلا أنها وبعد تساؤلات مع نفسها، قالت بشجاعة إن لا علاقة لها بأحد سوى شخصها.

وتابعت أنها انتقلت بعد هجمات سبتمبر إلى لندن، رفقة والدها التي تطلقت من أبيها في عام 2004، والتي قالت عنه إنه لم يعطها فلسا واحدا رغم ثروته الهائلة، إضافة إلى أنه لا يعترف بها.