سياسي كويتي يتحدث عن نجاح جهود المصالحة الخليجية رغم بعض “المنغصات” ويسخر من تركي آل الشيخ بهذه الصورة

سخر السياسي الكويتي الشهير، ناصر الدويلة، عضو مجلس الامة السابق، من رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، بعد خسارة منتخب بلاده أمام الكويت في مستهل منافسات المجموعة الثانية من بطولة خليجي 24 المقامة في الدوحة.

ونشر الدويلة صورة لـ”تركي آل الشيخ” على تويتر، رصدتها “وطن”، معلقاً عليها ( حبيبي ماصار الا الخير كلها لعبه جميله يوم لك و يوم عليك مبروك لعيال العود و حظ اجمل لاخواننا الاعزاء)، مضيفاً (حبيبي بدل سلندر الاوكسجين قبل لا تنام ليلك طويل).

حبيبي ماصار الا الخير كلها لعبه جميله يوم لك و يوم عليك مبروك لعيال العود و حظ اجمل لاخواننا الاعزاء

حبيبي بدل سلندر الاوكسجين قبل لا تنام ليلك طويل pic.twitter.com/MHk5ehrHxs — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 27, 2019

وفي سياق أخر قال الدويلة إن أجواء المصالحة تسود مع وجود بعض (المنغصات) ورغم التباطؤ في انهاء الحصار فان خطى حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله تسير بروية و ثبات ونشاهد اليوم اجتماع جماهير الخليج في دوحة الخير ونرى اخلاق الشعب القطري الكريمة تتسامى على كل الجراح وتفتح لاشقاءهم قلوبهم النظيفه ونسأل الله الخيره.

اجواء المصالحه تسود مع وجود بعض المنغصات ورغم التباطؤ في انهاء الحصار فان خطى حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله تسير بروية و ثبات ونشاهد اليوم اجتماع جماهير الخليج في دوحة الخير و نرى اخلاق الشعب القطري الكريمه تتسامى على كل الجراح وتفتح لاشقاءهم قلوبهم النظيفه ونسأل الله الخيره — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 28, 2019

وتلقى كلاً من قائد ومدرب منتخب الكويت، اتصالاً هاتفياً من الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت ، عقب فوزهم التاريخي على المنتخب السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ووفقا للفيديو الذي نشره حساب صحيفة “المجلس ” الكويتية على تويتر ، يظهر فيه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وبدر المطوع قائد المنتخب الكويتي والمدرب ثامر عناد، في اتصال هاتفي مع أمير الكويت يبارك لهم على الفوز على المنتخب الوطني السعودي .