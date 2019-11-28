السلطات المصرية تحسم الجدل وتعلن رسميا عن “الوريث الوحيد” لـ هيثم أحمد زكي.. ستؤول إليه كل “التركة” بحكم المحكمة

حسمت السلطات المصرية الجدل الدائر منذ أيام بشأن الورثة المستحقين لتركة الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي، الذي توفي أوائل الشهر الجاري عن عمر 35 عاما وأحدثت وفاته صدمة كبيرة بالوسط الفني.

وأصدرت نيابة شؤون الأسرة في الجيزة بمصر، شهادة وفاة ووراثة للفنان هيثم أحمد زكي المتوفي يوم 6 نوفمبر 2019، وذلك بناء على الطلب المقدم من رامي عزالدين عبد الله شقيقه من الأم.

وأفادت الدائرة 23 المنعقدة يوم 20 نوفمبر الجاري، في شهادة من رئيس المحكمة بأن ثروة المرحوم هيثم أحمد زكي تنحصر في شقيقه من الأم رامي عزالدين ويستحق سدس تركته فرضا والباقي تعصيبا لعدم وجود وارث ضبط دون شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة.

أقرأ أيضاً: أين ستذهب “ثروة” هيثم أحمد زكي الضخمة؟.. هذه حقيقة وصيته “الصادمة” وتحطيم عماته لباب منزله

كان الفنان هيثم أحمد زكي قد توفي عن عمر يناهز 35 عاما إثر حالة إعياء، ولم يصدر حتى الآن تقرير الطب الشرعي النهائي الموضح لسبب الوفاة.

ويمتلك الفنان الراحل شقتين وسيارة وبعض الأموال في البنك، والتي تمكن من كسبها عبر بعض الأعمال الفنية.